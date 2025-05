Feest bij diamanten echtpaar Grupstra

BLIJHAM – Vandaag vieren Marten en Annie Grupstra hun diamanten huwelijksfeest.

Het is feest in huize Grupstra aan de Winschoterweg in Blijham. Marten Folkert Grupstra en Antje Trijntje Grupstra-Kenter, beide 80 jaar, vieren het feit dat ze 60 jaar geleden in het toenmalige gemeentehuis in Blijham in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Tien jaar geleden schreef Marten op Facebook: “Vandaag is het dan zo ver. 50 jaar lang hebben we heel veel lief en eigenlijk heel weinig leed met elkaar gedeeld. Getrouwd in het gemeentehuis van Blijham. De allerbeste zet in mijn leven”. En zo te zien denkt hij er vandaag de dag nog steeds zo over.

Marten en Annie ontmoetten elkaar in april 1964 bij dansgelegenheid Dommering in Winschoten. Van de drie meisjes die hij daar voor het eerst zag, koos hij de mooiste, aldus Marten. Hij was op slag tot over de oren verliefd. Een jaar later zijn ze getrouwd.

Marten is kunstenaar. Hij maakt beelden, schrijft en dicht. Maar ook zijn echtgenote is zeer creatief; ze maakt prachtige schilderijen.

Vandaag werd hun 60 jarig huwelijksfeest, samen met hun geliefden, in het theater Kunst en Vliegwerk gevierd. In dit kleine theater, dat onderdeel van hun woning is, wordt een aantal keer per jaar een concert gehouden, waarvoor regionale artiesten worden uitgenodigd.

Het was gezellig druk op het feest, met live muziek, een optreden door Sebastiaan Hidding en een prachtige voordracht door Joyce Bodewes, waarin zij vertelde hoe zij als jong meisje in 1955 uit Indië vertrok en met haar ouders en zusje in de provincie Groningen terecht kwam. Intussen genoten de gasten van een Chinees/Indisch buffet, verzorgd door Restaurant China You-Yi uit Beerta.

Het echtpaar werd namens de gemeente Westerwolde door burgemeester Jaap Velema gefeliciteerd. Als cadeau bracht hij een ingelijste kopie van hun huwelijksakte mee. Na de felicitaties mocht de burgemeester ook een vorkje meeprikken.

