Frank Boerebach haalt stempel in Sellingen

SELLINGEN – Vanmorgen haalde Frank Boerebach in het gemeentehuis te Sellingen weer een stempel in zijn boekje.

Vandaag kwam Frank Boerebach tijdens zijn wandeling door 342 gemeenten om geld in te zamelen om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren in Sellingen aan.

In 174 dagen wandelend door alle 342 gemeenten van Nederland en zo een mooi bedrag ophalen voor de verzorging en verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Dat doet Frank Boerebach (65) uit Zeeland.

Hij is op 21 februari in zijn woonplaats Hoek in Zeeland gestart en hoopt er op 14 augustus weer terug te keren. Dit met in totaal circa 4.000 km op de teller.

Vanmorgen kwam Frank in Sellingen aan om bij Frits Koetje in het gemeentehuis een stempel te halen als bewijs voor zijn bezoek.

Frank, geboren in 1960 groeide zorgeloos op in een groot gezin met 3 broers en 7 zussen, totdat daar op 15-jarige leeftijd een barst in kwam. Zijn vader kreeg kanker en na zo’n 9 jaar behandelingen – met slechte en betere jaren – overleed hij toen hij 63 jaar was. “Mijn hele leven lang heb ik al best veel familie en vrienden verloren door kanker” aldus Frank. Vandaar dat dit jaar in het teken staat van wandelen door Nederland.

Meer info over bijvoorbeeld het doel en de route en/of donatie; https://www.heelnederland.nl/

Foto’s: Johannes Velthuis