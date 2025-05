‘Het boek: Onschuldig onderweg, over de twee Joodse zusjes Sara en Rachel, zou iedere tiener moeten lezen’

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN EEN BUI | NA VANDAAG WARMER

Na een koude nacht met helder weer en vorst aan de grond is het bewolkt geraakt, en er valt zo af en toe ook een drup regen. Er zijn ook nog enkele opklaringen en dat worden er vanmiddag iets meer, maar er blijft ook dan vrij veel bewolking en ook vanmiddag kan lokaal een klein buitje vallen. Er komt een zwakke tot matige noordwesten- tot noordenwind te staan en het is fris bij een maximumtemperatuur rond 12 graden.

Morgen draait de wind bij naar noord tot noordoost. Dat geeft een droge dag met meer zonnige perioden en vooral hogere temperaturen: de maxima lopen morgenmiddag uiteen van 15 tot 17 graden.

Donderdag is er een noordoostenwind en dan komt er nog een graadje bij. En het is donderdag vrij zonnig. Vrijdag is het ook vaak zonnig, in het weekend is er iets vaker bewolking maar het lijkt voorlopig dus droog te blijven. De middagtemperatuur is vrijdag 17 of 18 graden worden, maar in het weekend is 20 graden haalbaar.