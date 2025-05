In beeld: Bevrijdingsfestival Winschoten

WINSCHOTEN – Bij de Tramwerkplaats werd gisteren het Bevrijdingsfestival gehouden.

Gisteren veranderde de Tramwerkplaats in Winschoten in een bruisend festivalterrein vol muziek, kunst, ontmoeting én verhalen. Er was onder anderen een bevrijdingslunch, poëzie, de première van “The Butterfly” door F2Dance en het hoorspel “De Blauwe Waterspiegel”, uitgevoerd door toneelvereniging Vita Nova. Kinderen werden vermaakt door de Fluffels en het Bevrijdingsvuur werd door atleten van AV Aquilo naar Winschoten gebracht.

Het festival werd muzikaal opgeluisterd door onder anderen: The Blue Barge-koor, De Click, de in Lissabon woonachtige fado-zangeres Hendriktje Ruiter, Bert Hadders, Papaformigas, Back to the pit, dat een ode bracht aan New Adventures. Coverband The One and Only’s sloot het festival af.

Foto’s: Anita Meis