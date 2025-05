Op 28 mei worden in MFC de Binding weer de Muziek Vitamines georganiseerd

OUDE PEKELA – In 2023 is het maandelijks evenement Muziek Vitamines opgestart. Dit in navolging van het Muziek Café in Veendam dat daar door een inwoonster samen met de bibliotheek is opgestart. Toen Rebecca Roelans-Kruize het Muziek Café in Veendam bezocht dacht ze: ‘dat willen wij ook graag in Pekela’. In overleg met de organisator van het Muziek Café Veendam is er toen in april in MFC de Binding gestart met Muziek Vitamines.

Muziek zorgt er niet alleen voor dat je je lekker voelt, maar het is ook echt goed voor je. Muziek raakt je, roept emoties op, roept herinneringen op, en het verbindt je met anderen. Een lekker muziekje kan even de gedachten afleiden en je de stress van de dag, even doen vergeten. Muziek kan een bijdrage leveren om te ontspannen. Muziek grijpt in op de diepste structuren in het brein. Dat het succesvol is, is gebleken want twee jaar later organiseren ze dit nog steeds en hebben ze enthousiaste bezoekers.



Op 28 mei hopen ze weer met elkaar gezellig samen met de Molenzangers te zingen. De Molenzangers zijn 8 januari 2024 als een gemengd (jong en oud) gezelschapskoor gestart. Zij zingen Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes. Ze komen iedere maandagavond van 19.30-21.30 uur bij elkaar in het Speeltuingebouw Bovenburen in Winschoten. Het samen zingen is voor de gezelligheid en sociale contacten en het blijkt dat het voor de gezondheid goed is.

