Duits-Nederlandse themadag ‘Gezinsbijslagen’ op 11 juni 2025

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 7 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | WARMER WEER

Met een noordoostenwind is het een heel redelijke dag met zonnige perioden en vooral vanochtend nog wat wolkenvelden. Daarna wordt het een vriendelijke middag en de temperatuur stijgt tot rond 16 graden.

Vanavond en vannacht wordt het vrij helder met een paar wolkenvelden. Minimumtemperatuur vannacht rond 6 graden. Dat geeft morgenochtend dus een beetje fris weer, maar er is morgen vrij veel zon en door de zon stijgt het morgenmiddag tot ongeveer 17 graden.

Na morgen komt daar dus iets bij, want vrijdag- en zaterdag wordt het een graad of 18. Dat is met vrij veel zon en een zwakke noordoostenwind, maar ‘s ochtends vroeg is het ook dan aan de frisse kant. De nacht-temperatuur liggen in het weekend rond de 5 graden.

Zondag en begin volgende week wordt het iets warmer met maxima rond de 20 graden.