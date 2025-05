Duofietsen voor het eerst dit jaar weer op pad in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag was de eerste duofietsen-rit van dit jaar.

Bij Kloosterheerd ging vanmiddag onder zonnige omstandigheden de eerste duofietsen-rit van dit jaar van start. ‘Dit betekent niet dat we sinds de laatste rit van 2024 hebben stilgezeten, zo blijkt uit de hierna volgende greep uit onze belevenissen. Al onze fietsen hebben een onderhoudsbeurt gehad. We hebben ons gepresenteerd bij het 50-jarig bestaan van de Kloosterruiters (wij mogen daar gratis onze fietsen stallen) en ook een presentatie verzorgd bij de industriekring Ter Apel. We hebben een vrijwilligersavond gehouden, de Commissaris van de Koning, René Paas, op bezoek gehad en onze penningmeester Koen Meijer ontving op 25 april een Koninklijke onderscheiding (onder andere voor zijn inzet bij onze stichting). Op woensdag 29 april mochten we onze stichting presenteren in Woonservicecentrum Kloosterheerd’, vertelt Arnold Winkel.

‘We hebben inmiddels voldoende gasten/deelnemers, vrijwilligers en duofietsen om een lang gekoesterde wens te kunnen vervullen, namelijk twee keer per week gaan rijden. Kortom: we hebben er weer veel zin in en we zijn heel dankbaar voor de steun van sponsoren en fondsen, waardoor ons werk mogelijk wordt gemaakt’.

De deelnemers maakten vanmiddag een mooi rondje door Ter Apel. Bij jachthaven By Knaap werd een pauze ingelast.

Foto’s : Gerda Boeijing