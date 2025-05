ErfGoud Verhalencafé over Groninger groente

HOOGEZAND – Op dinsdagavond 27 mei vindt in de bibliotheek van Hoogezand een Verhalencafé over historische Groninger groenterassen plaats. Het Verhalencafé wordt georganiseerd door het Noordelijk Zadennetwerk en Biblionet Groningen en is de officiële aftrap van het project ErfGoud.



Tijdens het Verhalencafé worden jong en oud bij elkaar gebracht om in gesprek te gaan over de teelt en verwerking van oude, Groninger groenterassen. Rond verschillende tafels delen deelnemers hun verhalen over het kweken van typisch Groninger groente, maar ook over het oogsten, koken en preserveren. Die verhalen worden uitgeschreven en gedeeld via de website van het Noordelijk Zadennetwerk. Iedereen is van harte welkom. Voorafgaand aan het Verhalencafé is er de mogelijkheid om samen te eten. Leonie Bais kookt een heerlijk diner met onder meer historische Groninger bonen.



Praktische informatie

⦁ Datum: dinsdag 27 mei

⦁ Tijd: het (optionele) diner is van 17:30 – 19:00 uur en het Verhalencafé van 19:30 – 21:30 uur

⦁ Locatie: bibliotheek in Het Kielzog (Gorecht-Oost 157, Hoogezand)

⦁ Kosten: het Verhalencafé is gratis, voor het diner wordt een bijdrage gevraagd

⦁ Aanmelding: verplicht voor zowel het diner als Verhalencafé. Dat kan via ⦁ info@noordelijkzadennetwerk.nl. Vol = vol!



ErfGoud

De Oldambtster witte boon, Blauwe Groninger snijmoes en Westerwoldse Grove boerenkool: het zijn een paar voorbeelden van historische Groninger groenterassen. Dit zijn groenterassen die door Groninger boeren of kwekers veredeld zijn óf al meer dan 50 jaar in Groningen gekweekt worden. Veel van die groentesoorten worden niet meer geteeld, maar vervangen voor moderne en hybride rassen. Dat is jammer, want daarmee gaan niet alleen mooie, lekkere, lokale bonen verloren – maar ook een stukje Groninger cultuurhistorie.



ErfGoud is een project waarmee het Noordelijk Zadennetwerk historische groenterassen uit Noord-Nederland in de spotlights zet met als doel deze in stand te houden en te integreren in regionale voedselketens. Het Noordelijk Zadennetwerk doet dit samen met natuur- en milieuorganisaties, het onderwijs, boeren, tuinders en inwoners. Groningen is als eerste provincie aan de beurt. Als onderdeel van Gronings ErfGoud zorgt een professionele tuinder op dit moment voor een grootschalige opkweek van de Vroege Groninger spitskool.



Doe mee!

ErfGoud roept ook de hulp in van Groningers zelf. Er worden enthousiaste hobbytuinders gezocht die een plekje in hun tuin willen reserveren voor het vermeerderen van Groninger bonen. Of je nou een grote tuin of klein balkon hebt: iedereen kan meedoen. Daarnaast zoekt ErfGoud inwoners die zaden hebben van Groninger groenterassen of van groente die al meer dan 50 jaar in Groningen gekweekt wordt. Meer informatie: https://www.noordelijkzadennetwerk.nl/gronings-erfgoud/.



ErfGoud is een project van het Noordelijk Zadennetwerk in samenwerking met Stichting Groninger Voedseltuinen, DC Terra en Natuur en Milieufederatie Groningen. Het project wordt ondersteund door de Provincie Groningen.

Noordelijk Zadennetwerk, Sanne Meijer