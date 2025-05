Gemeente Oldambt zet Voedselfiets in voor duurzame afvalinzameling

OLDAMBT – Op woensdagochtend 7 mei kwamen verschillende Groningse gemeenten en andere geïnteresseerden bijeen bij Cosis de Kwekerij in Winschoten voor een bijeenkomst over de Voedselfiets: een elektrische bakfiets die groente-, fruit- en etensresten (GFE-afval) ophaalt bij hoogbouwlocaties in Oldambt.



De gemeente stimuleert met de Voedselfiets op een praktische en milieuvriendelijke manier het scheiden van afval. De pilot begon in juni 2022 en bleek al snel succesvol. Inmiddels wordt de fiets op 69 locaties ingezet en haalt hij twee keer per week GFE-afval op. Dit afval wordt verwerkt in wormencontainers en verandert binnen tien weken in compost, dat wordt gebruikt voor het gemeentegroen in Winschoten.



Sprekers waren Johan Abbink van de gemeente Oldambt en Gerben Mekelenkamp van Dutchsworms. Zij gaven uitleg over de werking van de Voedselfiets en het composteringsproces. Ook werd Liam Lammersma, een van de fietsers, genoemd als vertrouwd gezicht in de wijk. Zijn vriendelijke contact met bewoners draagt bij aan het succes van de Voedselfiets.



Voordelen van de Voedselfiets

Duurzaam: De elektrische fiets stoot geen uitlaatgassen uit.

Laagdrempelig: Bewoners kunnen eenvoudig hun GFE-afval kwijt.

Sociaal contact: De fietsbestuurder spreekt bewoners persoonlijk.

Nettere openbare ruimte: Geen extra afvalcontainers nodig bij de flats.

Met de Voedselfiets zet de gemeente Oldambt een innovatieve stap naar een duurzamer en schoner leefklimaat, waarin ook de betrokkenheid van bewoners centraal staat. Wethouder Jurrie Nieboer benadrukte het belang van deze aanpak: “Wat begon als een pilot is uitgegroeid tot een vaste waarde in Oldambt – zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van sociale contacten.”

Gemeente Oldambt