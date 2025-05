GemeenteBelangen Veendam dringt aan op stevige aanpak van veiligheidszorgen

VEENDAM – De fractie van GemeenteBelangen Veendam maakt zich zorgen over de toenemende signalen van onveiligheid in de gemeente. Fietsdiefstallen, auto-inbraken en overlast komen de afgelopen twee jaar steeds vaker voor. Ook tijdens de kermis is er al twee jaar sprake van overlast. In maart van dit jaar was zelfs bijna elke avond politie-inzet nodig vanwege overlast gevende jongeren. Dit is niet acceptabel en heeft bij inwoners voor onrust gezorgd.

Deze signalen vragen om gezamenlijke actie, waarbij veiligheid en leefbaarheid centraal staan.

Fractievoorzitter Robert de Jonge benadrukt: “Veendam is een fijne en veilige gemeente om in te wonen. Dat willen we graag zo houden. Maar we zien dat inwoners zich steeds vaker onveilig voelen door diefstal of overlast. Dat verdient aandacht én een aanpak.”

GemeenteBelangen Veendam staat voor een leefbare woonomgeving, waarin mensen zich veilig voelen – op straat, bij de winkel, in het park of tijdens evenementen. Dat vraagt om betrokkenheid van iedereen: gemeente, inwoners, politie, jongerenwerk en ondernemers. Samenwerking, duidelijke grenzen en zichtbare handhaving zijn daarbij belangrijk.

De fractie roept inwoners nadrukkelijk op om signalen van overlast, diefstal of vernieling altijd te blijven melden bij de politie of de gemeente. “Zonder meldingen geen actie, elke melding telt,” aldus De Jonge. “Maar dan moet er ook iets mee gebeuren. De pakkans moet omhoog. Daders moeten weten: dit gedrag kent gevolgen.”

Tegelijk doet GemeenteBelangen ook een duidelijke oproep aan de politie. “We verlangen meer resultaat. De pakkans voor daders moet omhoog,” aldus De Jonge.

GemeenteBelangen Veendam heeft haar zorgen inmiddels in een brief gedeeld met het college van B&W. De fractie kijkt uit naar een gezamenlijke en daadkrachtige aanpak om de veiligheid in Veendam te versterken.

Robert de Jonge

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam