Heeft u de Grunneger Toalroute al bewandeld?

WILDERVANK – Bijna twee jaar geleden werd in de Wildervanksterdallen een Grunneger Toalroute geopend. De route is geheel gewijd aan het werk van schrijver dr. Jan J. Boer. Een Toalroute is een wandel- of fietspad door het fraaie Groninger landschap waarbij je kunt genieten van de Groningse taal en cultuur.

De naam Dr. Jan J. Boer (1927 -2011) zal bij veel inwoners van de Veenkoloniën en Westerwolde bekend in de oren klinken. Geboren in de Wildervanksterdallen werd Jan J. Boer na zijn studie geneeskunde huisarts in Alteveer en Onstwedde en later geneesheer-directeur van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en het verpleeghuis Open Haven in Veendam. Maar vooral werd Jan J. Boer bekend van zijn gedichten en verhalen in de Groningse taal. Hij trad regelmatig op in theaters en dorpshuizen en verwierf zo populariteit bij een breed publiek. Ook als bestuurder leverde hij een grote bijdrage aan de oplevende belangstelling voor de Groninger taal. In 1994 ontving Jan J. Boer de K. ter Laanprijs van de stichting ’t Grunneger Bouk.

Om het werk van Jan J. Boer levend te houden heeft familie het initiatief genomen om een Grunneger Toalroute uit te zetten in de Wildervanksterdallen. Aan het bij fietsers en wandelaars welbekende Zevenbruggetjespad zijn tien cortenstaal panelen geplaatst met gedichten, liedjes en verhalen geschreven door Jan J. Boer. De verhalen – ingesproken door Henk Scholte, Janet Hoekzema en Jan J. Boer zelf – zijn te beluisteren door een QR-code te scannen op de smartphone. De liedjes worden gezongen door Lianne Abeln en Jeanine Collet.



De Grunneger Toalroute in de Wildervanksterdallen heeft een lengte van 2 x 1½ kilometer (heen en terug). Er kan zowel vanuit Stadskanaal (Unikenstraat) als vanuit de Wildervanksterdallen gestart worden.

Klik HIER om naar de blogspot van Meijco van Velzen te gaan voor meer informatie over de heer Jan j Boer.

Maurits Langeler maakte onderstaande video van de Grunneger Toalroute.