DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Leer

De op 1 mei vanuit Leer vermiste 18 jarige moeder en haar 7 maanden oude dochter zijn in goede gezondheid bij familieleden in het buitenland aangetroffen.

Renkenberge

Bij een ongeval op de Wahner Straße in Renkenberge is gisteravond om 18.20 uur een 40 jarige motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer reed op zijn blauwe Honda in de richting Sögel toen hij door onbekende oorzaak in een bocht op de kop in een sloot belandde. Een vrouw zag de man liggen, hield voorbijgangers aan, belde de hulpdiensten en verleende eerste hulp. De levensgevaarlijk gewonde man werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Zijn motor raakte ernstig beschadigd. Getuigen van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.