Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Groningen

GRONINGEN – Bij een aanhouding aan De Kring in Groningen is maandag 5 mei een waarschuwingsschot gelost. De aanhouding werd verricht nadat er melding was binnengekomen van diefstal waarbij de verdachte op een persoon was ingereden.

Omstreeks 10:15 uur ontving de politie een melding dat er diefstal werd gepleegd aan de Peizerweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, werd duidelijk dat de verdachte diefstal had gepleegd. Vervolgens is hij met zijn auto meerdere malen ingereden op een persoon. Hierbij raakte niemand gewond.

Aanhouding verdachte

De verdachte werd kort daarop aangetroffen op woonwagenkamp De Kring. Toen agenten met de verdachte in gesprek wilde gaan, dreigde hij met een wapen richting de agenten. Hierop is door een agent een waarschuwingsschot gelost. Uiteindelijk is de verdachte, een 23-jarige man uit Groningen, aangehouden.

Politie Groningen