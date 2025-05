Verhalen die verbinden tijdens de Vrijheidsmaaltijd in Winschoten

WINSCHOTEN – Tijdens de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in het Veteranenhuis Winschoten kwamen verhalen samen van verzet, verlies, vlucht en vriendschap. Een intieme bijeenkomst waarin kwetsbaarheid geen zwakte bleek, maar juist de kern van verbonden vrijheid. Samen luisteren, herdenken en samen eten sloegen bruggen tussen generaties en gemeenschappen.



Op Bevrijdingsdag, 5 mei 2025, vond in het Veteranen Inloophuis Winschoten voor de tweede keer een indrukwekkende Vrijheidsmaaltijd plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting De Veerkracht, in samenwerking met het Veteranen Inloophuis Winschoten en Initiatives of Change Nederland, met ondersteuning van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Vfonds. De belangstelling was groot: de bijeenkomst was zeer druk bezocht en het aantal aanwezigen overtrof dat van vorig jaar, met meer dan 70 deelnemers.



De dag werd geopend door Uyên Lu, projectleider en initiatiefnemer van de Vrijheidsmaaltijd in Winschoten. Zij gaf een korte inleiding over het belang van deze ontmoetingen: ruimte creëren voor verbinding en het doorgeven van persoonlijke geschiedenissen. Willem Veldkamp, voorzitter Stichting De Veerkracht heette de aanwezigen vervolgens van harte welkom. Daarna verrichtte wethouder Ger Klein van de gemeente Oldambt de officiële opening. Dit moment werd symbolisch gemarkeerd door het loslaten van vredesduiven door Mustar Effendi — een krachtig teken van hoop en vrede.



Voorafgaand aan de maaltijd vertelden verschillende sprekers hun persoonlijke “2-minutenverhaal”, waarmee zij vrijheid een gezicht gaven. Jan Hoving sprak over zijn moeder, die tijdens de oorlog een verzetsdaad pleegde en over zijn jarenlange vriendschap met een Poolse bevrijder. Nico Palar deelde het aangrijpende verhaal van zijn vader, die na gevangenschap in een Japans kamp terugkeerde naar het gezin, maar daarmee ook de oorlog mee naar huis bracht. Jan Willem Waitz vertelde over de omgekomen militair Jan Hoiting tijdens de missie in Libanon en hoe hij na jaren zoeken eindelijk contact kreeg met diens familie. Jan Hoiting is inmiddels herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen.



Het verhaal van Khatera Zalmay, een Afghaanse vluchteling, bezorgde velen kippenvel. Met intensie en emotie vertelde zij over haar trauma als gevolg van de oorlog en wat het betekent om vrijheid te ervaren in een nieuw land. Kolonel Karel van Dreumel van het Nederlands Veteraneninstituut benadrukte het belang van structurele ondersteuning van veteranen en hun thuisfront — niet alleen partners, maar ook ouders, kinderen, broers en zussen.



Tussendoor zorgden Trudie Volders en Leny Stratingh met toepasselijke liederen voor muzikale verbinding. Hun zang bracht troost, herkenning en versterkte de beleving van de gedeelde verhalen.



Een bijzonder moment tijdens de bijeenkomst was de officiële naamgeving van twee zalen in het Veteranen Inloophuis. Eén zaal werd vernoemd naar Sergeant 1e klasse Henry Hoving, die in 2016 in Mali omkwam. Deze vernoeming vond plaats in aanwezigheid van onder anderen Henry’s familie en familie Roggeveld. De andere zaal kreeg de naam Benthemzaal, ter ere van de heer Benthem vanwege zijn betrokkenheid bij het veteraanwezen en zijn financiële bijdrage aan de oprichting van het Veteranenhuis.



Na deze indrukwekkende bijdragen namen de deelnemers plaats aan de maaltijd. Mensen uit verschillende windstreken en achtergronden deelden met elkaar wat vrijheid voor hen betekent. In een open sfeer werden persoonlijke ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomst stond in het teken van luisteren zonder oordeel, ontmoeten, samen herdenken én vooruitkijken.



De Vrijheidsmaaltijd in Winschoten maakte voelbaar hoe verhalen kunnen verbinden, generaties kunnen overbruggen en ons eraan herinneren dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. In Winschoten kwam dat besef tot leven — in woorden, stilte, tranen en ontmoeting.



Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers, in het bijzonder Marinus Boomsluiter en Harma van der Laan, wier toewijding, betrokkenheid en harde werk deze dag mogelijk hebben gemaakt. Hun gastvrijheid, organisatiekracht en stille aanwezigheid op de achtergrond vormden het hart van deze betekenisvolle bijeenkomst.

Uyên Lu

Foto’s: Kaan Tu.