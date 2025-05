Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Gieterveen

GIETERVEEN – Vandaag was voor het beginpunt van de wekelijkse wandeling van WandelenWerkt gekozen voor `Ous Hoes` in Gieterveen. Daar stond om 8.45 uur de koffie met cake klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches Jolanda Willems, Robbert Huitsing en Mannie Kruizenga.

Gieterveen is een streekdorp in de gemeente Aa en Hunze en ligt aan de oever van de Beek. Dit is een zijriviertje van de rivier de Hunze of Oostermoerse vaart. In de volksmond ook we ’t Drents Daip. Het dorp is in de middeleeuwen ontstaan op een oeverwal van de Hunze, ten westen van de huidige plek.

Om 9.15 uur vertrok de eerste groep voor de wandeling van 10 km en wandelde direct langs de Beek om op die manier aan te komen bij de Hunze. Deze werd een tijdlang gevolgd, door het Hunzedal, een prachtig natuurgebied van Het Drentse Landschap. Halverwege werd een korte pauze gehouden, om iets te eten of te drinken, en daarna ging de wandeling aan de andere kant van de Hunze weer verder, om uiteindelijk weer aan te komen in het dorp. Hier werd nog even rond de molen De Eendracht gewandeld.

Net als bij veel molens heeft ook deze een geschiedenis. Hij heeft vroeger in Nieuw Buinen gestaan, maar is daar gesloopt en in 1877 in Gieterveen weer opgebouwd als achtkantige bovenkruier. In 1904 is er een grote brand geweest. Daarna is het bovenachtkant vervangen door een rond molenlichaam. Vanaf 1905 was de molen in bezit van de familie Mulder. Rond 2000 was de molen in een slechte toestand. Na de dood van Johannes Mulder in 2004, kwam de molen in bezit van de Molenstichting Drenthe. Tussen 2005 en 2008 is er diverse keren groot onderhoud en restauratiewerk verricht. Hierbij werd ook de stenen onderbouw vernieuwd. Na al deze restauraties is de molen in bezit gekomen van Het Drentse Landschap en wordt bediend door vrijwillige molenaars.

Na het rondje om de molen was het toen nog maar een klein stukje naar `Ous Hoes`. Daar hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Jan Bossen