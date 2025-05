Wildpluk kookworkshop bij Wollinghuizen

WESTERWOLDE – Op 26 mei wordt in de omgeving van Wollinghuizen een wildpluk kookworkshop gehouden.

In deze ééndaagse workshop gaan we na een korte introductie we op pad door het beekdal van de Ruiten Aa bij Wollinghuizen. Tijdens een ontspannen wandeling van 4 km (2 uur) leren we eetbare wilde planten kennen en gaan we die verzamelen. Daarna maken we gezamenlijk met de geoogste planten een vijftal heerlijke gerechten voor een volwaardige driegangen maaltijd aan een mooi gedekte tafel. De eendaagse workshop staat onder leiding van Liesbeth De Groodt, biologe met een kookhobby.

Aan de workshop zijn kosten verbonden.

N.B. De gerechten zijn suiker- en tarwevrij en bevatten gezonde vetten. Naast de geplukte kruiden zijn de ingrediënten zoveel mogelijk van biologische teelt.

Datum: maandag 26 mei om 13.30 uur

Duur: 6,5 uur

Adres: Vlagtwedde, wordt bij opgave bekend gemaakt.

Minimum aantal deelnemers voor de workshop 4 personen, maximaal 6. Wanneer je zelf een groepje vormt zijn in overleg ook andere dagen mogelijk.

Opgave: Liesbeth De Groodt, tel. 0599-312884 , email e.g.degroodt@gmail.com

Liesbeth De Groodt