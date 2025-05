Eerbetoon aan Joodse muzikantenfamilies Bollegraaf en Stoppelmans in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag is in het kerkje van Oudeschans het laatste concert van dit seizoen; het 49-ste seizoen. In september start het jubileumjaar: 50 jaar lang concerten klassieke muziek in het garnizoenskerkje in Oudeschans.

Maar vooralsnog eerst aanstaande zondag 11 mei een bijzonder concert in het kader van “80 jaar Vrijheid”, zoals dat op 5 mei in heel Nederland – en ook in Oudeschans – groots is gevierd.

Het concert wordt een eerbetoon aan de twee Joodse muzikantenfamilies Bollegraaf en Stoppelmans; met als titel: Vader Stoppelmans en zijn zeven zonen uit Oude Pekela.

De muziek wordt gespeeld door Sergiy Bolotny op viool, Don Hofstee op gitaar en Tim Nobel op contrabas. De indrukwekkende tekst van Beno Hofman wordt voorgedragen door Marieke Klooster, die het publiek daarnaast gaat verrassen met haar overweldigende zangstem.

De muziek van de twee Joodse, Oost-Groningse families Bollegraaf en Stoppelmans is zowel opzwepend als ontroerend. De namen Bollegraaf en Stoppelmans werden onsterfelijk, maar hun muziek verklonk voorgoed in mei 1944.

10.30u.: kerk open en koffie klaar

11.30u.: aanvang concert

Namens de concertcommissie Garnizoenskerkje Oudeschans, Ruud Hemmen