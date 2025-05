Appartementencomplex aan de Raadhuislaan is klaar

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela, Acantus en Van Wijnen hebben samen met 12 comfortabele en duurzame sociale huurappartementen aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gebouwd. Vandaag (donderdag) was de technische oplevering.

Donderdagmiddag komen de nieuwe bewoners kijken en op 19 mei is de sleuteloverdracht. Zij kunnen dan hun intrek nemen in een fijne, toekomstbestendige woning in hartje Oude Pekela. Ook de naam van het complex wordt dan onthuld.

Wethouder Ellen van Klaveren van Pekela: “Ik woon er zelf tegenover en het is nog mooier geworden dan ik het me had voorgesteld. Het geeft het centrum van Oude Pekela een echte boost. Iedereen die ik erover spreek is positief. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. We hopen dat de samenwerking met Acantus nog meer pareltjes gaat opleveren.”

René Dalmolen, manager Vastgoed Acantus: “Deze woningen worden tegelijk gebouwd met de 24 appartementen aan de Feiko Clockstraat, die binnenkort ook worden opgeleverd. Met deze twee projecten voorzien we in een lang gekoesterde wens om appartementen toe te voegen. Het is fijn om samen met de gemeente vastgoed te bouwen en onderhouden wat past bij de vraag.”

Klaas Oeds Huisman, commercieel manager Van Wijnen Groningen: “Het is mooi om te zien wat er mogelijk is als je goed samenwerkt. Samen hebben we hier iets neergezet waar mensen echt iets aan hebben – comfortabele, duurzame appartementen die passen bij de buurt én bij de toekomst.”

Bron en foto’s: Gemeente Pekela