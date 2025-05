CDA Westerwolde stelt vragen over toekomst landbouw rond Liefstinghsbroek

VLAGTWEDDE – Tijdens de commissievergadering van deze week heeft CDA-commissielid Jasper Tammes vragen gesteld aan het college over de recente ontwikkelingen rond het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde. Aanleiding is de onrust onder boeren over de geplande bedrijfsverplaatsing en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van natuur in het gebied.

Rond het Liefstinghsbroek is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een gezamenlijke gebiedsaanpak, waarbij natuurherstel hand in hand moest gaan met toekomstperspectief voor de landbouw. Boeren hebben hier actief aan meegedaan, maar voelen zich nu verrast door de recente besluiten. Zo wordt er gesproken over een uitbreiding van circa 70 hectare natuur, wat ten koste zou gaan van beschikbare landbouwgrond. Dit leidt tot grote zorgen over de ontwikkelruimte van blijvende agrariërs in het gebied.

Het CDA heeft daarom het college opgeroepen om de zorgen van de boeren nadrukkelijk over te brengen aan de provincie, om alternatieven te zoeken voor de financiering van de bedrijfsverplaatsing, en om zich in te zetten voor een eerlijke verdeling van beschikbare landbouwgrond.



“We zijn blij dat het college aangeeft de zorgen van onze fractie te herkennen en binnenkort het gesprek met de provincie aangaat,” zegt Jasper Tammes. “Het is belangrijk dat de gemeente zich actief opstelt en opkomt voor de belangen van de boeren in onze gemeente.”



Het CDA benadrukt dat natuurherstel belangrijk is, maar dat het niet mag leiden tot het onder druk zetten van agrarische bedrijven die willen blijven en duurzaam willen boeren.

De fractie kijkt bovendien op welke manier zij het signaal van het college richting provincie vanuit de raad extra kracht kan bijzetten.



CDA Westerwolde