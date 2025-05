Jachthavens Blauwestad ontvangen opnieuw Blauwe Vlag bij landelijke uitreiking in Woudsend

WOUDSEND, BLAUWESTAD – Vandaag vond de officiële uitreikingsceremonie plaats van de Blauwe

Vlag, een internationale milieu-onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en

jachthavens die schoon, veilig en duurzaam zijn. De ceremonie vond plaats in Jachthaven De Rakken in Woudsend. Jachthavens Blauwestad kreeg de Blauwe Vlag uitgereikt voor Jachthaven Midwolda en Jachthaven Havenkwartier Blauwestad.



Slechts vier havens in de provincie Groningen

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft in Nederland 202 Blauwe Vlaggen toegekend aan 145 jachthavens en 57 stranden. Dit jaar heeft de jachthaven in Blauwestad het duurzaamheidskeurmerk voor de zesde keer behaald en de jachthaven in Midwolda voor de zevende keer. In totaal kent de provincie Groningen slechts vier jachthavens die de Blauwe Vlag mogen voeren.



Duurzaam watersportbedrijf

“Met het wederom behalen van de Blauwe Vlag laten we zien dat we een duurzaam watersportbedrijf zijn”, zegt Thijs Huisman van Jachthavens Blauwestad. “Om aan de criteria van Blauwe Vlag te voldoen investeren we jaarlijks veel in onderhoud, veiligheid en duurzaamheid in de havens. Ieder jaar komt de keurmeester van Blauwe Vlag opnieuw langs om ons te controleren en te adviseren. Dat zorgt voor waardevolle tips, waarmee we continu verder kunnen verduurzamen.”, aldus Huisman.



Over Blauwe Vlag

Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieuorganisatie gevestigd in Denemarken.

