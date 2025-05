DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

De politie kreeg gisteravond om half zeven een melding van de vernieling van een vangrail. De vangrail zat niet meer langs de A31, maar bevond zich in de omgeving van de Kreisstraße 228 / Wierescher Straße. De vangrail is vermoedelijk die middag tussen 14.00 en 18.00 uur met een vrachtwagen zwaarder dan 7,5 ton, die de afslag Wesuwe verlaten heeft, aangereden.

Dinsdagmiddag is rond kwart voor vier in de omgeving van de bioscoop op het terrein van vakantiepark Dankern een 59 jarige vrouw door een man lastiggevallen. Zij wist zich in veiligheid te brengen en belde de politie. De man wordt beschreven als: ca. 28 jaar, 1.70/1.80 m lang met een slank postuur, donkerblond haar en blauwe ogen. De man sprak met een Nederlands accent en was gekleed in zwart/blauw joggingpak en lichte schoenen.

Dinsdag is tussen 15.00 en 15.50 uur een ruit van een stacaravan ingegooid. De stacaravan stond op dat moment aan het “Mobilheimpark”.

Tussen maandag 17.30 en dinsdag 8.30 uur is vanaf een bouwplaats aan de Boschstraße in Haren 130 meter koperkabel gestolen. De daders knipten delen van de reeds aangelegde kabel af. De waarde van de kabel is ca. 500 euro. Over de totale schade is niets bekend.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 72100.

Bunde

Gistermiddag heeft de politie tijdens een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland om 13.15 uur een 30 jarige Roemeen aangehouden. Hij was passagier in een internationale bus. De man stond gesignaleerd wegens diefstal in 2022 en moet nog een boete van 5.400 euro voldoen. Omdat hij het bedrag niet kon voldoen werd hij overgebracht naar een gevangenis, waar hij het komend half jaar mag verblijven.