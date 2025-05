Politie treft een kilo henneptoppen in de kofferbak van een auto aan

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINK WAT ZON | PER DAG WAT WARMER

Het is vannacht helder geworden en het wordt dan ook een mooie dag met veel zon de vorming van stapelwolken. Soms zal het daardoor bewolkt worden maar de zon voert de boventoon. Warm wordt het nog niet want het maximum voor vanmiddag is 16 of 17 graden. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4.

Vannacht wordt het opnieuw koud want de minimumtemperatuur komt uit rond 4 graden. Lokaal onstaat wat grondmist. Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of 18. Dat gaat met veel zon en een paar stapelwolken, bij windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten tot noorden.

In het weekend gaat de temperatuur per dag nog een graadje omhoog, dus het zal uiteindelijk rond de 20 graden worden. Er komt dit weekend een oostenwind te staan die zondag ook wat toeneemt. Ná het weekend blijft het meest zonnig en er blijft ook een oostenwind. De maxima zullen nog stijgen tot ca. 23 graden op de dinsdag en woensdag.