Terug naar de ‘jaren 70 en 80’ bij de Zwarte Schapen in Bourtange

BOURTANGE – Op zaterdag 24 mei gaan de Zwarte Schapen in Bourtange muzikaal terug naar de jaren 70 & 80.

Vanaf 21.00 uur deze avond zal DJ Tedo Swarts het vinyl hebben opgepoetst voor het beste uit deze jaren met oa. Fleetwood Mac, Grease, CCR, maar ook Simple Minds, Golden Earing, Queen en natuurlijk veel meer hits en bekende bands uit deze jaren. Kortom alle redenen om deze avond de bijna 50-jarige discotheek te bezoeken voor deze party voor jong en oud.

Daarnaast werkt het bestuur toe naar het jubileum in 2026 en is er een spetterende bloemenactie. U kunt namelijk Geraniums (rood, wit, roze), Sundaville (rood en staand) of een Hanging Basket bestellen via 06-36204174 en dit is mogelijk tot komende zaterdag



Na deze te hebben besteld, kunnen ze volgende week zaterdag (17 mei) worden gehaald en betaald in de Zwarte Schapen aan de Willem Lodewijkstraat 31 in Bourtange tussen 11.00 en 14.00 uur. Klik HIER voor meer informatie.

Daarnaast, om alvast in de agenda te noteren, Prairynacht zaterdag 28 juni a.s.

Jan Hebers