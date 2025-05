Veendammer Sportweek brengt Veendam in beweging

VEENDAM – Van maandag 19 tot en met zondag 25 mei organiseert Veendam Beweegt, in samenwerking met sport- & beweegaanbieders in de gemeente Veendam, de Veendammer Sportweek. Tijdens deze week openen de aanbieders hun deuren om de inwoners van de gemeente Veendam in beweging te krijgen. De week zal worden afgetrapt met een speciale Kick-Off op vrijdag 16 mei.



Veendammer Sportweek

Met de Veendammer Sportweek wil de gemeente Veendam het belang laten inzien van bewegen in combinatie met gezondheid en plezier. Ook wil de gemeente aandacht genereren voor de prachtige sport- & beweegaanbieders die er in Veendam te vinden zijn en ze met deze week in de spotlights zetten. Er is tijdens de Veendammer Sportweek aanbod voor alle leeftijden en doelgroepen. Het volledige programma is te vinden in de gratis Veendam Beweegt-app en op www.veendambeweegt.nl.



Kick-Off vrijdag 16 mei

De Veendammer Sportweek wordt afgetrapt met een speciale Kick-Off op het Museumplein.

Van 15.00 tot 18.00 uur zijn er meer dan 15 verschillende sport- en beweegaanbieders aanwezig met een kraampje en leuke sportieve activiteiten en spelletjes. De Kick-Off van de Veendammer Sportweek is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig, bezoekers kunnen van 15.00 tot 18.00 uur gratis deelnemen aan alle activiteiten.



Panna Knockout Toernooi

Tegelijk met de Kick-Off vindt op het Museumplein het Panna Knockout Toernooi plaats. Dit toernooi wordt in samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur georganiseerd. Deelnemers nemen het één-op-één op tegen leeftijdsgenoten en maken kans op mooie prijzen. Aanmelden kan via de Veendam Beweegt app. Winnaars kwalificeren zich voor de finale van het Nederlands Kampioenschap. Ook het Panna Knockout toernooi duurt van 15.00 tot 18.00 uur.



Sportfonds voor jong en oud

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat sporten voor iedereen betaalbaar is, zijn er binnen de gemeente Veendam allerlei mogelijkheden die financieel kunnen ondersteunen. Meer weten over het Jeugdfonds Sport en Cultuur of het Sport en Cultuurfonds Veendam Beweegt (voor volwassen)? Neem dan contact op met Veendam Beweegt via telefoon of WhatsApp op 06-86856864 of per e-mail: veendambeweegt@veendam.nl.

