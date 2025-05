Video Ecodorp Land van Aine

TER APEL – Malou Vos van Groningen 1 bracht een bezoek aan Ecodorp Land van Aine.

Op het terrein van een oude aardappelmeelfabriek in Ter Apel groeit sinds een paar jaar iets bijzonders: Ecodorp Land van Aine. Wat ooit een kale vlakte was, is nu een levendig dorp met duurzame huizen, moestuinen en alles wat de bewoners nodig hebben om zelfvoorzienend te leven.

Op zaterdag 17 mei is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de Open Dag. Tussen 11.00 en 16.00 uur kun je rondlopen, vragen stellen en ervaren hoe het is om samen te leven in de natuur. Benieuwd hoe het eruitziet? In een korte video laat bewoonster Fenna Janssen alvast wat van het terrein zien.

Adres: Ruiten A Kanaal Zuid 13, Ter Apel.