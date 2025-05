Video van de 5 mei feestelijkheden in Bourtange, Veele en Vlagtwedde

BOURTANGE, VEELE, VLAGTWEDDE – Maandag 5 mei vierde Nederland 80 jaar vrijheid.

In Vesting Bourtange begon deze dag met een optreden van Krzysztof Groen. Daarna werd de Nederlandse vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen. Zo’n 150 bezoekers waren bij deze opening aanwezig, waarvan er 40 in de leeftijd van 80 jaar en ouder waren. Spreekstalmeester Reinie Pepping vertelde wat het programma was van deze dag.

Daarna was het officiële gedeelte met burgemeester Jaap Velema van de Gemeente Westerwolde. Hij stond stil bij wat is het om te leven in onvrijheid en nu in vrijheid te leven en deed een oproep aan de bezoekers om stil te staan bij: wat betekent vrijheid nu eigenlijk?

Na zijn speech ontstak de burgemeester, samen met de 98 jarige meneer Adolf Riks, het bevrijdingsvuur. Vervolgens werden de mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd voor een brunch in de Turfschuur. Daar was eveneens een expositie met bezienswaardigheden uit de oorlogstijd ingericht. Voor de overige bezoekers was er buiten op het plein voor de Turfschuur koffie, thee en een gebakje.

Tijdens en na de lunch spraken we met een aantal mensen. Hoe begon 80 jaar geleden de bevrijding en hoe heeft u dat meegemaakt. Tussen 12.00 en 14.00 uur namen 220 personen deel aan de 21 kilometer lange fietstocht met historisch thema. De aanmeldingen vonden plaats op het Marktplein in Bourtange en bij de Pannenkoekenboerderij in Vlagtwedde. Daar kregen de deelnemers een boekje mee met daarin de route en bijzonderheden over de plekken waar iets gebeurd is tijdens de oorlog.

Tijdens deze tocht werden in Bourtange, Veele en Vlagtwedde door Hilda Boerma, wethouder Harm-Jan Kuper en wethouder Giny Luth verhalen verteld over wat er vroeger op die plaats of dorp gebeurd is.

Op het voetbalveld in Vlagtwedde werd een kindermiddag met activiteiten zoals: schminken, voetbal, springkussens, spijkerbroekhangen en gratis ranja gehouden. De in totaal 165 kinderen hadden een zeer leuke middag. Vanaf vijf uur was voor de kinderen tussen 10 en 15 jaar in zwembad de Barlage een zwemdisco. Hieraan namen 120 kinderen deel.

Bij Sportscafé de Dribbel werd de dag afgesloten met o.a. optredens van Kirsten Alting en Twij Körten twij Langen.

Verslag : Geesje Godlieb

Camera en Montage: Aike Godlieb