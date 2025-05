Waar een klein festival groot in is: Terug naar het begin verrast met een line-up vol nieuwe samenwerkingen

EEMSDELTA – Het programma van het festival Terug naar het begin (23 t/m 25 mei) is aangekondigd en verrast dit jaar met een line-up vol bijzondere en vernieuwende samenwerkingen. Achter de historische kerkdeuren van Eemsdelta ontstaan ontmoetingen tussen landelijk bekende artiesten en lokaal talent, tussen professionele makers en jonge studenten, tussen kunst en gemeenschap. Van spoken word tot klassieke muziek, van dans tot installatiekunst: overal in het programma bloeien nieuwe verbindingen op. Zo ontstaan er met het festival in eeuwenoude kerken van de Groningse gemeente Eemsdelta nieuwe verhalen, klanken en ontmoetingen.



Verbinding als artistiek kompas

“Wat deze editie bijzonder maakt, is hoe kunstenaars elkaar hebben gevonden over de grenzen van genre, generatie en achtergrond heen,” zegt artistiek leider Minke van der Velde. “We willen laten zien dat kunst niet alleen iets is wat je beleeft, maar ook iets dat ontstaat in samenwerking. Juist in de intimiteit van de Groningse kerken ontstaat ruimte voor echt contact en nieuwe inspiratie: tussen makers en publiek, én tussen makers onderling.”

De organisatie investeerde bewust in samenwerkingen tussen landelijke artiesten en regionaal talent. Zo werken studenten van Noorderpoort, woonachtig in Eemsdelta, samen met woordkunstenaar Wordbites aan de nieuwe voorstelling Het begin van het begin. Spoken word-artiesten van Noordstaat schrijven een proloog voor het optreden van dichter en muzikant Manu van Kersbergen. Het vocaal ensemble van het Prins Claus Conservatorium zingt onder leiding van Hannah Tomasini in de openingsact van het dans- en muziekgezelschap LeineRoebana.

Ook zangeres Karima el Fillali -bekend van het grensverleggende muziektheatergezelschap NITE- zocht de samenwerking: voor haar openingsoptreden verbindt zij haar stem met de klanken van een organist uit de regio. In de verstilde setting van een middeleeuwse kerk ontstaat zo een mystieke ontmoeting tussen stem, orgel en ruimte.



Kunst geworteld in de omgeving

Naast artistiek vernieuwende optredens biedt Terug naar het begin ook ruimte voor maatschappelijke projecten. Zo creëren kunstenaars van de zorgorganisaties Cosis, De Zijlen en ’s Heeren Loo een bijzondere installatie in het kerkje van Solwerd, opgebouwd uit plastic afvalmateriaal. Een kleurrijke, fantasievolle wereld die tegelijk een duurzaam statement maakt.

In de Mariakerk van Oosterwijtwerd komt een andere bijzondere samenwerking tot bloei. Het resort, een Groningse kunstruimte voor site-specific kunst, ontwikkelde samen met dorpsbewoners een programma rond de vraag: hoe geef je kunst op deze plek betekenis? Het kunstenaarscollectief VELD werd uitgenodigd en transformeert de kerk tot Kiemkerk: een plek waar planten, ideeën en ontmoetingen kunnen ontkiemen.

Ook buiten de kerk leeft het festival. Studenten van Academie Minerva toveren het leegstaande café Veldzicht om tot een creatieve ontmoetingsplek. Hun aanwezigheid bracht al in de aanloop een prachtig initiatief op gang: samen met dorpsbewoners gaven ze de houten schotten een nieuwe verflaag waarmee de wens van bewoners voor een warmere entree van het dorp werd gerealiseerd.



Terug naar de oorsprong, vooruit naar vernieuwing

Terug naar het begin is een festival dat de stilte, schoonheid en historie van Eemsdelta verbindt aan eigentijdse kunst. Met intieme optredens op bijzondere plekken nodigt het bezoekers uit om stil te staan, te luisteren en zich te laten verrassen. De focus op nieuwe samenwerkingen geeft de editie van 2025 een extra laag, waarbij het festival zichzelf opnieuw uitvindt: trouw aan de plek, open voor het experiment

Praktische informatie

Festival Terug naar het begin vindt plaats van 23 t/m 25 mei 2025 op diverse locaties in de gemeente Eemsdelta. Het volledige programma en ticketverkoop zijn te vinden op: www.terugnaarhetbegin.nl

Veerle Gnodde

Foto’s Siese Veenstra en Reyer Boxem