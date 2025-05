WILDLANDS viert 90 jaar Zoo in Emmen

EMMEN – In 2025 viert WILDLANDS een bijzondere mijlpaal: het is dan exact 90 jaar geleden dat in Emmen een dierenpark werd opgericht.

Vanaf 29 mei – 3 december zal de viering van “90 jaar Zoo Emmen” aantal activiteiten omvatten, zodat samen met inwoners van Emmen, (oud-) werknemers én bezoekers stil wordt gestaan bij de rijke en bewogen geschiedenis.

De geschiedenis in vogelvlucht

Het Noorder Dierenpark in Emmen werd geopend in 1935 op vijf hectare grond, de ‘achtertuin’ van de ouders van oprichter Willem Oosting. Al snel werd er met het Wildpark een uitbreiding gerealiseerd in 1937. Gedurende de jaren 1937-1940 en na de oorlog in 1946 was het park populair, met jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers. Rond het einde van de jaren ‘60 begonnen de bezoekersaantallen af te nemen. In 1970 namen Aleid Rensen-Oosting en haar man Jaap Rensen het park over. Ze introduceerden een meer eigentijdse visie, waarbij het creëren van zo natuurlijk mogelijke omgevingen voor de dieren centraal stond. Na de jaren ‘90 begon de druk op het park te groeien. Het dierenpark zat tegen zijn grenzen aan qua mogelijkheden en in 1993 werd er al gesproken over een nieuwe locatie aan de rand van Emmen. In 2015 sloot Dierenpark Emmen op de oude locatie de deuren, maar aan de rand van Emmen werd WILDLANDS Adventure Zoo Emmen geopend. Een park waar dieren in een zo natuurlijke habitat leven, bezoekers geen hekwerk meer zien en duurzaamheid een grote rol speelt.

Over de viering

De viering van “90 jaar Zoo Emmen” omvat een aantal activiteiten om samen met inwoners van Emmen en bezoekers van vroeger en nu stil te staan bij een dierbare geschiedenis. Dit jubileum markeert de rijke geschiedenis van het Noorder Dierenpark en de transformatie naar WILDLANDS. Door middel van verschillende activiteiten en programmaonderdelen wordt niet alleen teruggekeken op het verleden maar ook vooruitgeblikt op de toekomst van dierenparken:

Expositie reis door de tijd

Van vrijdag 29 mei tot maandag 1 december loopt de expositie ‘Zoo Emmen 90 jaar’ in Animazia. Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee op een tijdreis vanaf de opening van het Noorder Dierenpark tot het hedendaagse WILDLANDS.

Reünie met oud-medewerkers

Als onderdeel van de viering wordt een reünie georganiseerd voor (oud)-medewerkers van het dierenpark om samen herinneringen op te halen.

Boek vol herinneringen

Iedereen kan bijdragen aan een jubileumboek door een foto in te sturen, vergezeld van een korte tekst (maximaal drie regels) die een favoriete herinnering beschrijft. Bijdragen kunnen worden ingestuurd via communicatie@wildlands.nl

Documentaire

In samenwerking met RTV Drenthe wordt een docu-serie geproduceerd over de 90-jarige geschiedenis van het dierenpark. De serie zal in het najaar te zien zijn op RTV Drenthe.

Fotowandeling door Rensenpark

Er wordt gewerkt aan een wandeling door Vlinderstad Emmen. De route loopt door het Rensenpark. Deze wandeling brengt de geschiedenis van het dierenpark en de omgeving tot leven middels foto’s uit het archief.

Muziekstuk door Euterpe

De feestperiode wordt afgesloten met een speciaal theaterstuk, geproduceerd door Harmonieorkest Euterpe, die eerder een voorstelling in het Rensenpark heeft gebracht. De productie vindt plaats in het ATLAS Theater op 2 en 3 december 2025 en zal op een bijzondere manier 90 jaar in beeld, muziek, dans en theater uitdragen.

Alle informatie over het programma is terug te lezen via https://www.wildlands.nl/zoo-emmen-90-jaar

WILDLANDS