Winnaar voorjaarsactie Centrum Winschoten: op naar Egypte!

WINSCHOTEN – Een dagje winkelen in Winschoten pakte onverwacht bijzonder uit voor de heer Moddemeijer uit Winsum en zijn vrouw, mevrouw Cappers. Tijdens de voorjaarsactie van Centrum Winschoten, die liep van 20 tot en met 30 maart, won het stel een reis naar Egypte. Het winnende lot kregen ze bij Van Uffelen, waar de heer Moddemeijer drie broeken kocht tijdens een bezoek aan hun zoon in Vriescheloo.



“Toen ik hoorde dat we gewonnen hadden, kon ik het niet geloven,” vertelt mevrouw Cappers stralend. “We hebben nog nooit iets gewonnen!” De heer Moddemeijer verzamelde maar liefst 40 loten met zijn aankopen bij Van Uffelen en één daarvan bleek het winnende lot.



De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in de winkel van Van Uffelen. Onder het genot van koffie van Van Uffelen en gebak van Limburgia overhandigde Bart van der Blonk, verkoper bij Van Uffelen, de cheque aan de heer Moddemeijer. “Het is geweldig om zo’n bijzondere prijs te mogen uitreiken. De verrassing en blijdschap bij de heer Moddemeijer waren prachtig om te zien,” aldus Bart.



Pascal Meinders, activiteitencoördinator van Winschoten, is trots op de actie. “Het is fantastisch om te zien hoe 65 lokale ondernemers samen zo’n succesvolle campagne neerzetten. Het versterkt de aantrekkingskracht van ons stadshart voor bezoekers uit de hele regio.”



Ook Janou Dekker, die zich inzet om Winschoten op de kaart te zetten, benadrukt het belang van dit soort acties: “Het winnen van een reis naar Egypte is natuurlijk geweldig, maar het belangrijkste is dat we met de voorjaarsactie laten zien wat Winschoten allemaal te bieden heeft. We creëren hier een unieke winkelbeleving en trekken bezoekers uit de hele regio aan.”



Voor de heer Moddemeijer en mevrouw Cappers wacht een onvergetelijke reis naar Egypte. De organisatie van de voorjaarsactie bedankt alle deelnemers en ondernemers voor hun inzet en enthousiasme. En de volgende actie staat al op de planning: de Winkelweek in het najaar, met een hoofdprijs van maar liefst €10.000,-.

