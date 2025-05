Zonder chemie, met resultaat: rotorwieder in actie in de chicorei!

BORGERCOMPAGNIE – ‘De subsidie gaf mij het duwtje om de rotorwieder aan te schaffen.’ Akkerbouwer Harry Geling wil minder middelen gebruiken en schafte daarom de rotorwieder aan. Hij zet de mechanische onkruidbestrijder voor het eerst in dit jaar in de chicorei. Benieuwd naar de werkwijze en het effect? Kom naar de demonstratie door en bij Harry op maandag 2 juni vanaf 13.00 uur in Borgercompagnie. Ze vertellen je ook hoe jij subsidie kunt krijgen voor mechanische onkruidbestrijding of andere maatregelen.

De rotorwieder ontwortelt en verwijdert onkruid in de chicorei, maar voorkomt dat zand gaat stuiven. Akkerbouwer Harry Geling wil minder middelen gebruiken, iets waar volgens hem niet aan te ontkomen valt als hij naar de toekomst kijkt. ‘Ik wil graag meer mechanisch onkruid bestrijden, als het maar het juiste effect heeft.’ Daarom koos de akkerbouwer voor een rotorwieder. Hij teelt op Groningse veenkoloniale dalgrond. ‘De grond hier is erg stuifgevoelig. Als de grond te fijn wordt, zoals met een wiedeg gebeurt, stuift het zand over het perceel. Dat schuurt de plant.’ De rotorwieder laat de grond namelijk grof achter, in tegenstelling tot de wiedeg en schoffel.

Tijd en locatie

Datum: maandag 2 juni

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Locatie: Borgercompagnie 156, Borgercompagnie

In verband met catering graag aanmelden voor de demo.

Subsidieregeling gaf de doorslag

Harry schafte de rotorwieder aan met 40 procent subsidie via de DAW subsidieregeling in Hunze & Aa’s Groningen. Hij zet de machine nu voor het eerst in de chicorei. ‘De investering is groot, maar de subsidieregeling gaf de doorslag om tot aanschaf over te gaan.’ Aanmelden kan op de website van het DAW.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)