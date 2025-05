Cultuurhuis De Klinker blikt terug op succesvolle eerste Cultuur Expeditieweek in Meivakantie voor jonge kinderen

WINSCHOTEN – Afgelopen week organiseerde Cultuurhuis De Klinker voor het eerst de bruisende Cultuur Expeditieweek voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de omgeving van Winschoten. Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 mei opende het theater de deuren voor verschillende workshops. Met dit initiatief wil De Klinker een divers en aantrekkelijk vakantieaanbod neerzetten, waarin kinderen de kans krijgen om kennis te maken met nieuwe activiteiten.

Het diverse programma bleek een succes! Met meer dan 90 aanmeldingen zaten alle workshops vol en werd het een week waarin naar hartelust werd geëxperimenteerd. Kinderen uit de hele regio namen deel aan een breed scala aan culturele en creatieve workshops, en genoten zichtbaar van alle activiteiten.

Tijdens de week gingen de jonge deelnemers op expeditie langs verschillende kunst- en cultuurvormen. Ze voerden een uitdagend parcours uit tijdens de freerunworkshop, leerden ballopen en jongleren bij Circus Santelli, maakten kleurrijke en gezonde wraps in de kookworkshop, stempelden hun eigen kunstkaarten bij de stempelworkshop en ontdekten het plezier van toneelspelen in de theaterworkshop.

“Het is een feestje om een programma samen te stellen waarin zoveel creativiteit en diversiteit samenkomt. Tijdens de Cultuur Expeditieweek zie je kinderen stralen, ontdekken en groeien — dat is prachtig om mee te maken. Het smaakt absoluut naar meer!”

– Amarins Elzinga (programmamaker Cultuur Expeditieweek)

In de toekomst

Op dit moment is nog niet precies duidelijk in welke vorm de Cultuur Expeditieweek een vervolg zal krijgen. Wat wél vaststaat, is dat De Klinker zich blijft inzetten voor leuke, creatieve activiteiten, films en voorstellingen voor kinderen. Wie op de hoogte wil blijven van toekomstige edities of andere kinderevenementen, kan De Klinker volgen via de website en sociale media. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan een speciale whatsapp-groep, waarin De Klinker updates stuurt over kinderaanbod. In deze groep kunnen alleen beheerders berichten plaatsen, zodat alle informatie overzichtelijk blijft. Klik hier voor de Whatsappgroep!

Esther Bulder