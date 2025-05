Gedeputeerde Karin Dekker bezoekt Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE TIJD | NOG LANG DROOG

Het wordt een fraaie zonnige dag met weliswaar een paar wolkenvelden die gaan ontstaan, maar er is vanmiddag en vanavond toch minder bewolking dan gisteren. De kou van vannacht is snel vergeten: de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 18 á 19 graden. En daarbij komt een zwakke tot matige noordoostenwind te staan.

Vannacht is het opnieuw helder en ook dan word het koud met minima rond 4 graden. Morgen is het zonnig en ook dan komt er weer zo’n 15 graden bij. Het wordt morgenmiddag 19 á 20 graden en ook morgen staat er een zwakke tot matige noordoostenwind.

Van zondag tot midden volgende week is er een matige oostenwind. Het zal ook dan steeds zonnig en droog zijn en de temperaturen komen ‘s middags uit op 20 tot 22 graden. Het is door de oostenwind zeker niet super-warm en ‘s ochtends is het ook nog fris met temperaturen in de vroege uren rond de 10 graden.