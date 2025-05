HB-Café in Groningen op 23 mei: Als werken even niet lukt….

GRONINGEN – Neurodivergentie heeft en krijgt steeds meer aandacht binnen het UWV,maar over hoogbegaafdheid is nog te weinig bekend. Hoogbegaafdheid is veel meer dan een hoog IQ. Gebrek aan kennis zorgt voor onbegrip. En daardoor staan te veel hoogbegaafden onnodig buitenspel, aldus Jelly-Jetty Klijnstra die al ruim 15 jaar werkzaam is als arbeidsdeskundige bij het UWV Werkbedrijf.

Er zijn steeds meer hoogbegaafden die vastlopen in hun werk. Ruw geschat ondervindt een kwart van de hoogbegaafden moeite met het vinden en houden van werk en zit thuis meteen uitkering. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Een enorme verspilling van maatschappelijk kapitaal, want zij kunnen met hun kenmerken (hun talenten)positieve bijdragen leveren aan arbeidsprocessen. Belangrijke voorwaarden zijn,dat hun talenten en bijdragen als positief gezien worden en dat zij niet ‘scheef groeien’, onder meer door onvoldoende herkenning of het ontbreken van professionele begeleiding. Jelly-Jetty neemt je tijdens deze avond mee in wat haar drijft om meer aandacht en bewustwording te krijgen binnen en buiten het UWV voor hoogbegaafden op de arbeidsmarkt.

Jelly-Jetty zal ingaan op de rol en dienstverlening van het UWV en de Gemeente. Het UWV is een vitaal onderdeel van de samenleving en werkt voor iedereen op de arbeidsmarkt. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moeten worden voorkomen. Werkzoekenden komen in beeld zodra zij een aanvraag doen voor een WW-, Wajong- of WGA-uitkering. In de dienstverlening is de menselijke maat steeds belangrijker geworden. Daarvoor wordt de samenwerking opgezocht met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, experts en niet te vergeten de cliënten zelf. Voor werkzoekenden met een neurodivergent brein geldt dat ze specifiekere begeleiding nodig hebben. Alle relevante invalshoeken en individuele mogelijkheden in relatie tot arbeid worden in kaart gebracht voor een passende aanpak. Vanuit het UWV kan re-integratie of scholing aangeboden worden, evenals begeleiding naar werk.



Tijdens dit HB-café zal ook een jobcoach aanwezig zijn, die vanuit de praktijk e.e.a. over begeleiding van hoogbegaafden op de werkplek zal vertellen.

Voor wie?

Dit HB-Café is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar (alle aspecten van) hoogbegaafdheid. Wat kenmerkt HB-ers en waarin verschillen we van mensen die zichzelf herkennen in HSP, ASS of ADHD? Iedereen is welkom: of je nu nog volop aan het ontdekken bent wat hoogbegaafdheid is; je je afvraagt of dat op jezelf of iemand uit je omgeving van toepassing is; je al (heel lang) weet dat je hoogbegaafd bent en je nieuwsgierig blijft naar hoe jij je hoogbegaafdheid positief kunt inzetten dan wel graag je ervaringen wilt delen met anderen. Heb je vragen over HB zijn? Stel ze!

Weet je al lang(er) dat je hoogbegaafd bent en heb je misschien antwoorden? Je bent welkom om mee te luisteren en te praten en desgevraagd je ervaringen te delen. Ben je werkzaam bij het UW Vof heb je aan andere functie binnen een organisatie en ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Van harte welkom om mee te luisteren en te praten. Het is echter niet toegestaan reclame te maken voor eigen aanbod voor begeleiding, coachen o.i.d.

Programma

19.30 uur Opening door Agnes Schilder van het HB-Café Groningen.

Workshop/presentatie: Jelly-Jetty Klijnstra.

20.45 uur Pauze

21.00 uur Vervolg workshop met veelruimte om onderling ervaringen te delen en van elkaar te leren.

22.00 uur Einde programma, daarna voor wie dat wil: napraten in de bar.

Jelly-Jetty Klijnstra werkt ruim 15 jaar als arbeidsdeskundige bij het UWV werkbedrijf.Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden en coachen van mensen die te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid als werkcoach en re-integratiecoach en de laatste jaren als arbeidsdeskundige. Een arbeidsdeskundige heeft verschillende taken en rollen waaronder het bepalen of iemand in aanmerking komt voor bv een WIA-of WAJONG- uitkering omdat werken niet (meer) mogelijk is.



Jelly-Jetty heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van HRM, coaching en sociale verzekeringsrecht. Ze zet zich in om binnen en buiten het UWV meer aandacht te vragen voor hoogbegaafdheid in relatie tot werk en deed daar de afgelopen jaren onderzoek naar. In 2024 volgde ze de opleiding Omgaan met talent van de Radboud Universiteit.



Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kanworden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.

Locatie HB café Groningen: Flonk Hotel- Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen. Zie ook: https://hotelgroningencentre.nl/. Betaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage onder het hotel, op basis van beschikbaarheid. Mocht de parkeergarage volgeboekt zijn, dan kunt u terecht in de Q-park parkeergarage aan de Rademarkt of de Parkeergarage aan het Damsterdiep, beide op vijf minuten loopafstand van het hotel.

Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-,netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches of andere professionals die met hoogbegaafden werken. De HB-Cafés zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op https://hb-cafe.nl/evenementen/23-05-2025-hb-cafe-groningen-als-werken-even-niet-lukt/ in te vullen

Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina in te vullen.

Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact op wanneer er een plek beschikbaar komt.

HB-Café Groningen