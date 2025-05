DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Woensdag reed om 19.10 uur een zwarte bestelauto met open laadbak op de Emsstraße in Lathen. Bij het afslaan naar de Niederlangener Straße, in de richting van de B70, vielen bierflesjes uit de open laadbak. Hierdoor raakte een auto, die in de richting van Niederlangen reed, beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 72100.

Om 15.43 uur zorgde gisteren een bestuurder van een grijze Mercedes voor gevaarlijke situaties op de Meppener Straße in Lathen. Meerdere weggebruikers moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder van de Mercedes reed vervolgens door de Bahnhofstraße, Marktstraße en de Große Straße. Ook daar moest het verkeer voor hem uitwijken. De politie is op zoek naar deze automobilist.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 72100.

Weener

Gisteren is om 5.45 uur op de Hauptstraße in Weener een man op een e-bike aangereden. Het 42 jarige slachtoffer werd door een 33 jarige automobilist over het hoofd gezien toen hij de K27 naar Diele wou oversteken. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de fietser ten val en raakte lichtgewond.

Meppen

Om 1.40 uur vannacht vond bij de brug in de Hasestraße in Meppen een mishandeling plaats. Twee mannen van 18 en 21 jaar werden na een feest door een groep van vijf personen (drie mannen en twee vrouwen) aangevallen. De slachtoffers werden vanachteren door de drie mannen vastgegrepen en geslagen. Een van de jonge mannen viel daarbij op de grond, waar hij vervolgens verder werd mishandeld. Beide slachtoffers raakten gewond. De daders waren tussen 18 en 25 jaar en spraken accentloos Duits. Een van hen was 1.85-1.90 m lang en droeg donkere kleding en mogelijk een The North Face jas. Een van de anderen droeg mogelijk een Adidas jas. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931 / 949-0.

Gisteren is om 7.50 uur in Meppen-Versen, in de omgeving van de afslag B402- Süd-Nord-Straße-, een BMW1 door een Opel aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro . De bestuurder van de Opel is er vandoor gegaan.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931 / 949-0.