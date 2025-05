Man die onwel werd tijdens Bevrijdingsconcert is herstellende

NIEUWE PEKELA – De man die tijdens het Bevrijdingsconcert in de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwe Pekela onwel werd is herstellende. Dit meldt gemeente Pekela op Facebook:

Het was flink schrikken afgelopen zaterdag tijdens het Bevrijdingsconcert van het Oranje Bevrijding Comité Pekela (OBCP) in een volle Nederlands Hervormde kerk in Nieuwe Pekela.

In de pauze van het concert werden de prijzen uitgereikt van de gemeentelijk creatieve wedstrijd over 80 jaar Vrijheid. Carmen Jakobs won in de jongerencategorie. Bij de volwassenen ging de eerste prijs naar Jean Marie Kanyemesha

Bij de uitreiking van zijn prijs werd hij plotseling onwel. Hij werd gereanimeerd door enkele aanwezigen, waarna de gewaarschuwde hulpdiensten de hulpverlening overnamen. Jean Marie werd met spoed in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Na intensief contact deze week met burgemeester Jaap Kuin wil de familie graag via deze weg een statement afgeven: ‘Afgelopen zaterdagavond kreeg (Jean-Marie) Ilunga Kanyemesha, onze vader en de partner van Femmie, een hartstilstand tijdens het bevrijdingsconcert. Veel mensen waren hier getuigen van en zijn, net als wij, ontzettend geschrokken. Gelukkig kunnen we delen dat hij het naar omstandigheden goed maakt en aan het herstellen is. We zijn ontzettend opgelucht en dankbaar voor de snelle hulp, voor alle lieve berichten, jullie medeleven en de betrokkenheid. Heel veel dank aan het reanimatieteam; dankzij jullie leeft onze vader nog.’

Burgemeester Jaap Kuin die zelf bij het incident aanwezig was, is net als iedereen die aanwezig was, flink geschrokken. ‘Het gebeuren heeft een enorme impact gehad op de bezoekers van het concert, de leden van het Christelijk Mannenkoor Albatros en de organisatie. Maar we zijn erg verheugd om te horen dat het weer de goede kant opgaat met Jean Marie. We wensen hem en de familie een goed herstel.’

Foto’s: Freddy Stötefalk