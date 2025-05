Noord-Nederland versterkt AI-positie met Europese subsidie van 3 miljoen euro

NOORD NEDERLAND – De AI-hub Noord-Nederland (AIHubNoord) heeft vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een subsidie gekregen van 3 miljoen euro. Dit is inclusief een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken (EZ) van ruim 1 miljoen euro. Daarnaast ondersteunen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe het initiatief met een cofinancieringsbijdrage van bijna 170.000 euro per provincie. Met deze investeringen kan de AI-hub verder bouwen aan een toekomstbestendig innovatienetwerk. Hierin werken overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen aan de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in Noord-Nederland.

AI speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. De AI-hub Noord-Nederland is een van de zeven regionale hubs van de AI Coalitie voor Nederland (AIC4NL). De hub stimuleert het gebruik van moderne AI-technologie, met aandacht voor de mens. Bedrijven in het noorden kunnen met hulp van de hub de mogelijkheden van AI ontdekken en leren om de technologie op een betrouwbare manier in te zetten. Dit versterkt de concurrentiepositie van de regio én zorgt voor innovatieve oplossingen voor uitdagingen. Het totale project kost 6 miljoen euro, wat mede mogelijk is gemaakt door bijdragen van de provincies en kennispartners. “We zijn blij dat we verder kunnen bouwen aan een robuust AI-ecosysteem”, zegt Gerlof Lodewijk, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de penvoerder van het project.

Noorden als innovatieve regio

Kunstmatige intelligentie is een belangrijke bouwsteen voor de economie van de toekomst. Het biedt kansen om economische groei te stimuleren, maatschappelijke opgaven slimmer aan te pakken en de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken.

“In Groningen zijn al veel bedrijven goed op weg met AI: van kleine AI-toepassingen in administratief werk tot het trainen van AI-modellen met satellietbeelden. Ik ben blij dat dankzij deze subsidie ook mkb’ers die nog weinig tot geen AI gebruiken, praktische ondersteuning vanuit AI-hub Noord krijgen bij het toepassen van AI in hun bedrijfsvoering. En voor ondernemers die de stap naar AI nog te groot vinden, is er hulp bij het digitaliseren van hun data. Zo blijft Noord-Nederland zich ontwikkelen als innovatieve regio die klaar is voor de toekomst”, aldus gedeputeerde Erik Jan Bennema.

Mensgerichte AI

De AI-hub Noord-Nederland is uitgegroeid tot een groot kennisnetwerk, met belangrijke partijen uit de Noordelijke provincies en een vertegenwoordiging van alle kennisinstellingen, van het mbo tot wo. Het netwerk zet zich volop in voor het verspreiden van kennis over AI, het ondersteunen van organisaties bij het invoeren van AI-oplossingen en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van AI-innovatie.

Maatschappelijke aspecten van AI

De hub richt zich zowel op diep-technologische kennis als brede kennis, waaronder ELSA (een afkorting voor ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI). In zogeheten ELSA Labs werken onderzoekers van kennisinstellingen en publieke en private organisaties aan kennis over de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Een voorbeeld is het ELSA AI lab Northern Netherlands (ELSA-NN). In dit Lab staat de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in de zorg centraal.

De focus op ELSA sluit goed aan bij de sector overstijgende aanpak van AiHubNoord. In plaats van zich te richten op een specifieke sector, kijkt AiHubNoord naar technologieën die van invloed zijn op meerdere sectoren tegelijk. ‘’Toen AiHubNoord begon, was AI nog relatief onbekend bij veel mensen’’, zegt Yvonne Kooi, die als Programma Manager bij de start van de hub betrokken was. ‘’Sinds de opkomst van ChatGPT zien we dat steeds meer sectoren ermee aan de slag willen. Er staan vier thema’s centraal die goed aansluiten bij deze ontwikkeling en gaan over vragen als: hoe deel je data op een verantwoorde manier? Wat mag wel en wat niet binnen de wet? Wat vinden we belangrijk als samenleving? Hoe pas je AI toe in automatisering? En welke kennis en vaardigheden hebben mensen nodig?’’

