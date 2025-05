Puzzelfietstocht voor senioren in Veendam

VEENDAM – Op woensdag 21 mei organiseert Veendam Beweegt, in samenwerking met studenten van het Johan Cruyff College, een puzzelfietstocht voor senioren. De tocht bestaat dit jaar uit een fotobingo: deelnemers verzamelen onderweg foto’s die op hun bingokaart staan.

De start vindt plaats bij het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. Er kan gestart worden tussen 10.30 en 11.15 uur. De route is ongeveer 35 kilometer lang en kan individueel, in duo’s of in kleine groepjes worden gefietst.



Gratis aanmelden

Aanmelden voor de puzzelfietstocht is verplicht, maar deelname is gratis. Aanmelden kan via veendambeweegt@veendam.nl of via de Veendam Beweegt App. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen via 06 – 86 85 68 64.

Gemeente Veendam