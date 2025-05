Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE – Groningen1 is met het radioprogramma: GOUD gestart. Het programma is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke en streek verhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

GOUD! is een knipoog naar het Groningse woord voor goed en wordt gepresenteerd door Linda Koops en Paul van der Laan. Verslaggever Malou Vos, gaat op pad in de regio. Ze doet (live) verslag van nieuwswaardige gebeurtenissen, evenementen en heeft bijzondere ontmoetingen in Zuid en Oost-Groningen.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos – reportage Nationale Molendag Veelerveen

09.45 Erich Wünker – Dag van het Park in Winschoten

10.15 Hein van de Broek – The tributeband Supertrap in Theater de Klinker in Winschoten

10.45 Michiel van der Spek – Vooruit blikken op het Sportweekend

11.15 Susanne Visser – Wat is er deze maand te zien en te horen in de Theater de Klinker in Winschoten

11.45 Malou Vos – reportage Nationale Molendag

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en indien bekend de tijd dat het item werd uitgezonden.