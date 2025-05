GRONINGEN – Het Groninger Museum heeft sinds februari niet een, maar twee nieuwe directeuren: Roos Gortzak en Jan Geert Vierkant. Wie zijn zij, welke plannen hebben ze en komt er een vernieuwende koers? Gortzak en Vierkant zijn allebei te gast op 26 mei in Newsnight at the Grand.



De afgelopen twaalf jaar gaf Andreas Blühm leiding aan het museum. Hij zette in op grote populaire tentoonstellingen, zoals over de Rolling Stones, Versace, JR en Mendini. Maar had ook aandacht voor de eigen collectie. De laatste jaren heeft het museum het moeilijk. Vorig jaar waren er 166 duizend bezoekers, bijna 78 duizend minder dan in 2023. Hoe wil de nieuwe directie de bezoekersaantallen en daarmee de budgetten de komende jaren op peil houden? Gortzak en Vierkant gaan in gesprek met presentator Edwin Mooibroek.



Over Newsnight

Newsnight is een initiatief van Diepduik Media in samenwerking met het Grand Theatre en de Groninger Internet Courant . Elke maand gesprekken en discussies met hoofdrolspelers over een actueel onderwerp dat mensen in Noord-Nederland bezighoudt of dat hen raakt.



Wanneer: maandag 26 mei, Grand Theatre in Groningen. Het begint om 20:00 uur.

Kaarten bestel je hier:

https://newsnight.nl/26-mei-wat-willen-de-nieuwe-directeuren-met-het-groningermuseum/

Edwin Mooibroek