Weergaloze Drag show met lokale Queens tijdens Pride Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 21 juni is er in het A-kwartier voor de tweede keer ‘Drag me to the A’. Deze weergaloze, spetterende dragshow is een samenwerking van onderwijsinstellingen DC Terra, Hanze, Noorderpoort én Museum aan de A, en onderdeel van het officiële programma van Pride Groningen. Helaas is Museum aan de A gesloten in verband met een komende verbouwing. Daarom host de extravagante, licht hysterische – tijdelijke- museumdirectrice Lola Lasagna – tevens dragqueen en kunstenaar – haar show op 21 juni in het A-Theater van 16.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

Pride Groningen

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 juni zet Pride Groningen weer op de kaart als stad van vrijheid, acceptatie en inclusie. De onderwijsinstellingen en Museum aan de A werken hier graag aan mee, ze zijn er tenslotte voor alle Groningers van nu, van vroeger én van de toekomst.

Lokale drag Queens

De organisatoren geloven in de kracht van zichtbaarheid, creativiteit en gemeenschap. Daarom geven ze heel bewust het podium aan lokale drag queens: performers die niet alleen flair en expressie brengen, maar ook verhalen van moed, verbondenheid en strijd belichamen. Juist in een tijd waarin queer rechten en veiligheid opnieuw onder druk staan, is het essentieel om ruimte te maken voor feest én verzet – midden in de stad, midden tussen mensen.

Queer cultuur vieren

Met deze show vieren we de queer cultuur van Groningen, in al haar kleuren en vormen. De organisatie bouwt bruggen tussen generaties, tussen verleden en toekomst, en tussen onderwijs, kunst en samenleving. Want een inclusieve stad maak je samen – door zichtbaar, hoorbaar en onmiskenbaar aanwezig te zijn.

80 jaar vrijheid Groningen

Dit jaar vieren we 80 jaar vrijheid – een tijd om stil te staan bij wat vrijheid voor ons betekent, en hoe belangrijk het is om daar samen aan te blijven werken. Pride is daarbij een krachtig moment van zichtbaarheid, viering én verbondenheid.

Eke Koopman