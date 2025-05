Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND | STABIEL PATROON

Het is een mooi zonnig weekend met af en toe wat sluierbewolking en vandaag mogelijk weer een paar stapelwolken. Vanmiddag komt de temperatuur uit op een maximum van 19 of 20 graden, maar in de loop van de avond koelt het weer vrij ver af. De minimumtemperatuur komt vannacht uit tussen 5 en 8 graden. Dus morgenochtend is het weer een beetje fris, maar morgenmiddag is het vrij warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden.

Vandaag staat er een zwakke tot matige noordoostenwind, morgen is er een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost (windkracht 2 tot 3).

Na dit weekend blijft de situatie zeer stabiel: een hogedrukgebied komt boven Zweden en Noorwegen te liggen en houdt regen- en onweersbuien in Frankrijk en Oost-Europa. Wij hebben in ieder geval tot woensdag zonnig weer met maxima van 20 tot 22 graden en een oostenwind. Na woensdag draait de wind naar noordoost tot noord. Dan koelt het een aantal graden af en is er iets meer bewolking..