Westerwolde krijgt titelkandidaat op bezoek

VLAGTWEDDE – Lukt het Westerwolde voor de tiende keer op rij ongeslagen te blijven ? Dat is komende zondagmiddag (11 mei) op sportpark De Barlage in Vlagtwedde de grote vraag als titelkandidaat Actief uit Eelde-Paterswolde op bezoek komt.

Een sterke tegenstander, die momenteel evenveel verliespunten heeft als koploper Heiligerlee, maar over een beter doelsaldo beschikt. Voor Westerwolde dus een hele kluif om de 4 – 0 nederlaag van vorig jaar in Eelde weg te poetsen. Maar wie weet geeft de goede reeks wedstrijden in 2025 de mannen van Wessel Woortman dusdanig veel vertrouwen dat er nu met een beter gevoel van het veld kan worden gestapt dan destijds bij Actief het geval was. Want om in de ultieme slotfase van de competitie het spelen van nacompetitie af te dwingen, is het behalen van nog een aantal punten noodzakelijk. Wie weet begint de victorie komende zondagmiddag in eigen huis tegen een geduchte tegenstander die in de nu lopende competitie de meeste doelpunten heeft weten te produceren. In de laatste twee wedstrijden van het seizoen zijn BNC en Heiligerlee nog de opponenten van de Vlagtwedders.

Actief staat momenteel op de tweede plaats in de tussenstand. Van de intussen 21 gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver zeventien te winnen en één keer gelijk te spelen; de overige drie wedstrijden werden met een nederlaag afgesloten. Dit betekent dus dat de ploeg uit het Noord Drentse tweelingdorp momenteel 52 punten heeft. Het doelsaldo hierbij van de mannen van trainer Ronald Beuvink (die voor het derde jaar aan het roer staat bij Actief) is 77 – 20. Helaas ging de wedstrijd van Actief tegen Eext vorige week zondag niet door; een sterfgeval bij Eext was de aanleiding dat deze wedstrijd verplaatst werd naar donderdag 15 mei. Opvallende bijkomstigheid is dat Actief de laatste speelronde (zondag 25 mei) vrij is en dus zondag 18 mei al weet wat de eindscore in deze competitie zal zijn.

Mede door de prima overwinning afgelopen zondagmiddag in en tegen Buinen (3 – 2), staat Westerwolde op dit moment nog steeds op de keurige vierde plaats in de tussenstand. De ploeg van de leiders Leo Teuben en Marco Wichers heeft uit de tot nu toe 21 gespeelde wedstrijden 42 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 49 doelpunten voor en 32 tegen. De huidige positie op de ranglijst en wie weet ook tegen Actief zondagmiddag eventueel voor de tiende keer op rij ongeslagen blijven, kan dan ook als een prima prestatie worden beschouwd, mede gelet op de krappe breedte van de selectie van de Vlagtwedders. En als de drie punten in Vlagtwedde zouden kunnen worden gehouden, dan komt deelname aan de nacompetitie weer een stapje dichterbij.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Actief is dhr. J. Spiegelaar uit Nieuw Buinen. De wedstrijd op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Sverre Luijten, spelend in Westerwolde JO10-1. Bij het betreden van het sportpark zal zondagmiddag aan de niet-leden van Westerwolde een entreebedrag worden gevraagd en natuurlijk wordt deelname aan de verloting op prijs gesteld door één of meerdere programmablaadjes te kopen.

Wedstrijdsponsor

Met de leus “Meer dan voetbal alleen” heeft een (ogenschijnlijk) dertiental jongelui uit Vlagtwedde en directe omgeving zich verenigd onder de naam FC Buitenspel en heeft men aan het begin van het seizoen te kennen gegeven wedstrijdsponsor te willen zijn bij een van de thuiswedstrijden van Westerwolde. En dat is dan komende zondagmiddag tegen Actief het geval. Buiten het van tijd tot tijd met elkaar nuttigen van een consumptie, wil de jongensgroep met bovengenoemde leus proberen eveneens hun maatschappelijke betrokkenheid over het voetlicht te brengen. Dat deden zij ook al tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde in 2023 toen zij door 24 uur op een bierfiets door het dorp te rijden een substantieel bedrag binnenhaalden voor de CliniClowns, het goede doel binnen de feestweek van dat jaar. Het aanbieden van de wedstrijdbal lijkt dan ook een logische stap binnen de verdere uitwerking van deze doelstelling. Er is meer dan alleen voetbal en deze generatie wil dat op bovenstaande manier als voetbalvrienden dan ook maar wat graag etaleren. Daarom ook langs deze weg vanuit de vereniging hartelijk dank richting FC Buitenspel voor het aanbieden van de wedstrijdbal en we hopen dan ook dat deze geste bijdraagt aan een zo optimaal mogelijk resultaat op deze bijzondere voetbalmiddag.

HJ Pleiter