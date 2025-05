Bloemetje van de Week voor Jacobine Bakker uit Beerta 

WINSCHOTEN, BEERTA – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdag bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom.

Deze week gaat het Bloemetje van de Week naar Jacobine Bakker in Beerta. Haar vriendin Trijntje Doddema nomineerde haar voor het Bloemetje van de Week. “Jacobine is een fantastische moeder van twee kinderen, kleuterjuf en mantelzorger voor haar ouders. Ze staat altijd voor iedereen klaar en vergeet daarbij zichzelf vaak,” vertelt Trijntje. “Ze verdient dit echt!” Gefeliciteerd, Jacobine!

In het hart van Beerta woont Jacobine met haar man en twee kinderen, Tara (19) en Maxium (15). Op deze zonnige zaterdagmiddag zitten we samen in de tuin. De sfeer is ontspannen. Jacobine schenkt koffie in voor haar dochter Tara, voor Trijntje en voor mij.

Tara neemt een slok koffie en vertelt hoe haar moeder altijd voor iedereen klaarstaat. “Deze week was echt zo’n voorbeeld. De basisscholen waren dicht vanwege de vakantie, maar de universiteit ging gewoon door. Ik moest dus op en neer naar Groningen, maar de bussen rijden in de vakanties met een andere dienstregeling. Soms moest ik wel een uur wachten in Winschoten,” vertelt Tara. “Mijn moeder zag hoe ik daarmee zat en sprong zonder aarzelen in de auto om me te brengen en halen. En dat terwijl ze zelf al zo druk was.”

Jacobine knikt. “Toen Tara dat vertelde, heb ik meteen gezegd dat ik haar wel even zou brengen en halen. Het is maar een klein stukje rijden,” zegt ze nuchter.

Trijntje glimlacht naar Jacobine. “Dat is echt typisch Jacobine. Ze rent van hot naar her, altijd voor iedereen. Zelfs na een lange werkdag in de kleuterklas staat ze nog voor anderen klaar. Je kunt haar zelfs midden in de nacht bellen, en ze staat voor je klaar.” Jacobine lacht: “Trijntje staat in mijn telefoon onder favorieten, maar gelukkig heeft ze me nog nooit ’s nachts gebeld!”

Jacobine werkt als kleuterjuf op OBS De Uilenburght in Beerta. “Het is gek,” zegt ze lachend, “in al die jaren heb ik nog nooit een leerling gehad die Tara heet.”

Tara kijkt naar haar moeder en zegt: “Ze vergeet zichzelf gewoon te vaak. Ze zorgt voor iedereen – voor ons, voor opa en oma die sinds kort ook in Beerta wonen, voor haar kleuters – maar voor zichzelf nauwelijks. Ze verdient dit bloemetje écht.”

Jacobine’s ouders zijn onlangs vanuit Aduard naar De Bouwteheerd in Beerta verhuisd. Haar zus woont in Frankrijk en kan daardoor niet helpen met de zorg. “Vooral mijn vader heeft nu extra ondersteuning nodig,” vertelt Jacobine.

Met een warme glimlach neemt Jacobine het kleurrijke boeket dankbaar in ontvangst. “Wat een mooie verrassing,” zegt ze. Tara en Trijntje kijken trots naar haar. Een verdiend Bloemetje voor een bijzondere Moeder. Gefeliciteerd, Jacobine!

Een Moederdag om nooit te vergeten!

Pascal Meinders