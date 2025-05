De 7e editie van MoorBlues: meer blues, meer beleving

SELLINGEN, SUSTRUM – Gisteravond stond het Moorstübchen, in het Duitse Sustrum Moor net over de grens bij Sellingen, opnieuw in het teken van de rauwe, eerlijke en diepgevoelde klanken van de blues tijdens de zevende editie van MoorBlues. De organisatie was erin geslaagd een krachtige combinatie te programmeren van een gevestigde blueslegende en een veelbelovende, prijswinnende nieuwkomer. Moorbluesliefhebbers opgelet: maak je klaar voor een avond vol dampende live blues met niemand minder dan Flavium én de Robbert Duijf Band!

Flavium – Bluesicoon sinds 1969

Met meer dan vijftig jaar ervaring, klassiekers als Nightlife en Nobody Knows You When You’re Down And Out, en optredens met grootheden als B.B. King en Rory Gallagher, is Flavium een gevestigde naam in de Nederlandse blues. Authentiek, energiek en recht uit het hart. Flavium heeft in de jaren 80 ook in Perron 15 in Ter Apel gespeeld, veel mensen kunnen zich dit herinneren.

Robbert Duijf Band – Nieuwe generatie blues

De Robbert Duijf Band brengt akoestische, eerlijke blues met een boodschap. Ze speelden zich dit jaar naar de top van Europa en maken diepe indruk met hun pure, verhalende stijl. De band was winnaar van de Dutch Blues Challenge 2023 categorie Band. Award Best Dutch Blues CD 2023 voor het album ‘Change Myself’.

Over MoorBlues

Meer dan muziek – een beleving

MoorBlues is kleinschalig, sfeervol en geworteld in de cultuur van Westerwolde. Geen massaproductie, maar een warme, muzikale avond waar je de blues écht beleeft. Waar de muziek raakt en mensen verbindt. Het is geen massaal festival, maar een intieme muzikale ervaring. In het hart van Westerwolde, waar veengrond en geschiedenis samensmelten, klinkt de blues zoals hij bedoeld is: puur, echt en dichtbij. Optredens vinden plaats in sfeervolle horecagelegenheden en zijn toegankelijk voor elke bluesliefhebber.



De naam ‘MoorBlues’ is een knipoog: spreek het uit en je hoort “more blues” – precies waar deze organisatie voor staat. Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan het karaktervolle veenlandschap van de regio.

Foto’s: André Dümmer