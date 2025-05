Educa Symfonia verzorgt koffieconcert op zondagochtend in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondag 18 mei speelt het symfonie-orkest Educa Symfonia een sfeervol en laagdrempelig koffieconcert in de theaterzaal van vanBeresteyn. Een ontspannen muzikale ochtend, geschikt voor jong en oud.

Het orkest brengt een afwisselend programma met licht klassieke muziek en bekende filmmuziek. Daarbij wordt niet alleen geluisterd, maar ook geleerd: er is ruimte voor toelichting over de betekenis van de muziek, de bedoeling van de componist, en hoe het orkest daar uitvoering aan geeft.



Daarnaast maken bezoekers kennis met de musici en hun instrumenten. Vragen stellen mag – en wordt aangemoedigd. Zo ontstaat er een levendige wisselwerking tussen publiek en podium.



Dit concert is ook zeer geschikt voor kinderen. Voor hen is er chocolademelk, voor volwassenen uiteraard koffie of thee.



Datum: zondag 18 mei 2025

Aanvang: 11.00 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

