Elektronische muziekfestival in Kleinkunsttheater Holte met Bas Broekhuis en internationale artiesten

ONSTWEDDE – Zaterdag 17 mei verandert het Kleinkunsttheater Holte in Onstwedde in een waar paradijs voor liefhebbers van elektronische muziek. De uit Vlagtwedde afkomstige muzikant Bas Broekhuis organiseert in samenwerking met het theater een uniek festival dat volledig in het teken staat van de iconische muziekstijl de “Berliner Schule”.

Tijdens deze bijzondere middag en avond treden vier gerenommeerde acts op, allen verbonden aan het Berlijnse platenlabel Manikin Records:

Filter-Kaffee, KelMen, Kontroll-Raum en het trio BK&S (Broekhuis, Keller & Schönwälder).

De artiesten nemen de bezoekers mee op een muzikale reis die varieert van dromerig en sfeervol tot ritmisch en bijna dansbaar.

De stijl die centraal staat – ontstaan in het Berlijn van de jaren ’70 – is bekend geworden door pioniers als Klaus Schulze en Tangerine Dream, en heeft sindsdien een grote schare trouwe fans opgebouwd.

Het festival begint om 16:00 uur (deuren open vanaf 15:30 uur) en duurt tot 22:00 uur. Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje, en zijn de muzikanten persoonlijk te ontmoeten tijdens een meet-and-greet. Ook is er een stand van Manikin Records aanwezig met een uitgebreide collectie albums van de optredende artiesten.

Locatie:

Kleinkunsttheater Holte

Holte 58, 9591 VR Onstwedde

Bas Broekhuis