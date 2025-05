Muzikanten brengen eerbetoon aan twee Joodse muzikantenfamilies in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Vandaag was in het kerkje van Oudeschans het laatste concert van dit seizoen; het 49-ste seizoen. In september start het jubileumjaar: 50 jaar lang concerten klassieke muziek in het garnizoenskerkje in Oudeschans.

Maar vooralsnog was er vandaag in het kader van “80 jaar Vrijheid”, zoals dat op 5 mei in heel Nederland – en ook in Oudeschans – groots is gevierd een bijzonder concert, met als titel: Vader Stoppelmans en zijn zeven zonen uit Oude Pekela.

Het was een eerbetoon aan de twee Joodse muzikantenfamilies Bollegraaf en Stoppelmans. De muziek van de familie Bollegraaf en het orkest van Lazarus Stoppelman uit Oude Pekela was voor de oorlog zeer bekend in deze omgeving. Ze speelden op menige bruiloften en partijen.

Lazarus Stoppelman was een gerespecteerd lid van de Joodse gemeenschap in Pekela. Samen met zijn zeven zonen vormde hij het ‘Orkest Stoppelman’. In de oorlog werd de hele familie, zowel zijn kinderen als kleinkinderen opgepakt en vermoord. Het zelfde lot trof ook de familie Bollegraaf.

Zeuvm zeuns haar Loazer Stoppelman,

Zeuvm jonges mit muziek

En aaltied ston dei koppel kloar

veur ’t hooggeëerd publiek.

Gain feest in Pekel en kontraainen

of Stoppelman dei mozzen den heer

at mogt bie Schot op Troapel wezen,

op ’t Hoantje Pik of Wedderveer,

in de Veenlust alderdeegs of Bonnezaaires,

bie fien en grof, ’t was aal net liek,

want ’t smuiste wel de polonaise,

op dij Stoppelmansjongens heur meziek.

De muziek werd gespeeld door de Oekraïense Sergiy Bolotny op viool, Don Hofstee op gitaar en Tim Nobel op contrabas. De indrukwekkende tekst van historicus wijlen Beno Hofman werd voorgedragen door Marieke Klooster, die het publiek daarnaast verraste met haar overweldigende zangstem.

Foto’s: Jan Glazenburg