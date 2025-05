Overweldigende belangstelling voor ‘Kennismakingsclinic’ Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 10 mei hadden zich meer dan 30 liefhebbers aangemeld voor de clinic van Golfclub Westerwolde. Om 10.00u, werden alle belangstellenden welkom geheten op het gezellig terras van de golfclub. De potentiële nieuwe leden werden meteen gewaarschuwd voor de verslavende werking van het golfspelletje.



De sfeer zat er direct in.

Enthousiaste leden van de club gingen met de verschillende groepjes aan de slag. Putten, chippen en met de grote driver op de drivingrange. Ook werd er een hole gelopen. Het was spannend om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de hole te krijgen.



Na twee uur actief bezig te zijn geweest, was er een grote groep die de eerder genoemde waarschuwing in de wind sloeg en les wilde hebben om het GVB te halen. Zij worden 3 maanden begeleid en kunnen gebruik maken van de baan en kunnen daarna examen doen voor het GVB. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen.

De volgende gratis clinic is niet op 19 juli maar op zaterdag 26 juni.

Heeft u ook belangstelling, mail dan naar ehbunt@gmail.com

Ed van de Bunt

Foto’s: Eveline van de Bunt