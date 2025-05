Westerwolde lijdt eervolle nederlaag tegen kampioenskandidaat Actief

VLAGTWEDDE – Tegen een ploeg met titelaspiraties is het Westerwolde vanmiddag niet gelukt de ongeslagen status ook voor de tiende keer op rij te handhaven.

In een van de kant van de Vlagtwedders betere tweede helft kwam de thuisploeg tegen het op bezoek zijnde Actief uit Eelde-Paterswolde nog terug van een 4 – 1 achterstand naar een uiteindelijke 4 – 3 eindstand. De wedstrijd duurde voor de roodwitten net iets te kort om de gelijkmaker nog uit het vuur te slepen en moest men dus met een nipte nederlaag het veld verlaten. Op zich geen schande, maar het was leuk en goed geweest om met één punt meer aan de laatste twee wedstrijden van het seizoen te beginnen. Om een nacompetitieplaats af te dwingen, zal men minimaal op de vierde plaats in de eindstand moeten belanden. Met dit gegeven in het achterhoofd is de wedstrijd van Westerwolde volgende week zondag op eigen terrein tegen BNC dan ook van cruciaal belang om zich eventueel te plaatsen voor deze nacompetitie. In de wedstrijd van deze middag kreeg de titelaspiratie van Actief een kleine deuk te verwerken. Hun positieve doelsaldo van plus acht ten opzichte van Heiligerlee werd plots gereduceerd tot plus twee. Met in het ogenschouw dat Actief en Heiligerlee nog steeds evenveel verliespunten hebben en het feit dat Heiligerlee deze speelmiddag met 7 – 0 wist te winnen van Gasselternijveen, resteert er voor beide ploegen nog een ongekend spannende afsluiting van de competitie.

Al vanaf de aftrap was het voor iedereen zichtbaar dat Actief dit seizoen niet voor niets meedoet om het verwerven van de titel om zodoende promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen. Vlot combinerend trok men richting het doel van Westerwolde, verdedigd door Bas Boonman. Al in de 4e minuut hadden de mannen van trainer Ronald Beuvink een opgelegde kans om op voorsprong te komen. Toch was het Westerwolde dat de eerste treffer van de middag wist te produceren. Vanaf een meter of 25 was het Sander van Hoorn die in de 20e minuut de bal vanuit een vrije trap geplaatst in de uiterste hoek boven doelman Terwal van Actief liet verdwijnen: 1 – 0. En omdat de vleugelverdedigers van Westerwolde er vaak werden uitgelopen door de snelle en behendige vleugelaanvallers van Actief, was het wachten op de gelijkmaker. En die kwam er in de 31e minuut, zij het met een luchtje aan buitenspel. Bij een schot op het doel van Westerwolde stond Ermin Imelman buitenspel en toen de half verwerkte bal op gelukkigerwijs bij hem kwam haalde hij daar z’n voordeel uit en uit een lastige hoek liet hij het speeltuig hard achter Boonman verdwijnen: 1 – 1. Vier minuten later was het opnieuw raak voor Actief. Andermaal Ermin Imelman kon bij de tweede paal zijn medespelers en aanhang opnieuw laten juichten: 1 – 2. En het leed in dit deel van de wedstrijd werd voor de Vlagtwedders nog een beetje groter toen Leon Buiter in de extra tijd – door arbiter Spiegelaar uit Nieuw Buinen toebedeeld vanwege een drinkpauze – met een hard en geplaatst schot vanuit een stuit de 1 – 3 op het scorebord liet aantekenen. Direct hierna floot de ook deze middag prima fluitende arbiter Spiegelaar voor een korte pauze en konden spelers en begeleiding, maar ook het toegestroomde publiek, hun dorst gaan lessen.

Met de teruggekeerde Elroy v.d. West voor Mikai Luijten en Kjell Luijten voor Ben Ophof, begon Westerwolde met hernieuwde energie aan het tweede deel van de wedstrijd om te proberen de opgelopen schade nog enigszins te repareren. En hoewel Actief via opnieuw Ermin Imelman in de 60e minuut vanuit een corner op een 4 – 1 voorsprong kwam, was het daarna Westerwolde dat hoofdzakelijk de klok sloeg. Na nog twee verse wissels ingebracht te hebben was het Joran Luijten die in de 80e minuut de hoop bij de thuisclub weer wat terugbracht. Een prima teruggelegde bal van René v.d. Laan wist hij beheerst in het nagenoeg lege doel van Actief te schuiven: 2 – 4. En toen ook invaller Yorick Zuurman zijn duit in het zakje deed door in de 85e minuut vanaf een meter of elf de aansluitingstreffer binnen te schuiven (3 – 4), sloeg de paniek bij Actief meer en meer toe. Maar met het nodige billenknijpwerk wisten de Drenten de gelijkmaker te voorkomen en met nog wedstrijden tegen respectievelijk nummer laatst Eext (donderdagavond 15 mei) en een na laatst Groen Geel (zondag 18 mei), doet men ondanks de kleine schade wat het doelsaldo betreft nog volop mee in de strijd om het kampioenschap. Hierbij opgemerkt dat men de laatste speeldag vrij is en dat men dan in relatieve rust kan afwachten hoe directe concurrent Heiligerlee het er dan vanaf brengt tegen Westerwolde

Voor Westerwolde nu dus een week de tijd om zicht te herpakken en te proberen volgende week zondag in opnieuw een thuiswedstrijd tegen BNC de belangrijke vierde plaats in de einstand veilig te stellen. Gemakkelijk zal dat niet zijn, maar op basis van het getoonde spel en de inzet gedurende met name de tweede helft van deze speeldag, kan men met een goed gevoel naar zondag toeleven en vast en zeker een heel eind komen. En wie weet rolt er dan aan het eind van de reguliere competitie nog een aardig toetje uit de bus. Dat kan dan een sportief succes worden na een nu al geslaagde competitie 2024 / 2025. Hopelijk lokt bovenstaande over een week iets meer publiek naar De Barlage dan vanmiddag het geval was.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Ben Ophof (46e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout– Mikai Luijten ( 46e min. Elroy v.d. West) – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – Sander van Hoorn (75e min. Milan Kater) – Joran Luijten – René v.d. Laan – Merijn te Velde (75e min. Yorick Zuurman)

Scheidsrechter: dhr. J. Spiegelaar uit Nieuw Buinen

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter

Klik HIER voor foto’s van Bé Eelsing