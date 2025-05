Bijenhotel maken op de club in Midwolda

MIDWOLDA – ‘Iedereen mag er-bij!’ Dat is het thema voor komende zaterdag. Dat betekent dat álle kinderen in de basisschoolleeftijd – jawel – erbij mogen komen!

Waarbij? Bij de supergezellige Kinder Bijbel Club! Om 10 uur begint de inloop en kunnen de kinderen zich laten schminken of één van de toffe spelletjes doen. Ze kunnen kiezen of ze een bijenhotel maken, happy stones willen beschilderen of bloembommen voor de bijen willen maken. Om 10.30 uur start een vrolijk programma boordevol leuke dingen, zoals liedjes, een kinder-bijbelverhaal, gebed, sketches en nog veel meer. Natuurlijk is er tijdens het programma nog meer tijd om te knutselen of leuke spellen te doen.

Ouders of verzorgers zijn welkom om mee te genieten, maar ze kunnen ook rustig thuis een kop koffie gaan drinken. Om 12.00 uur is de club afgelopen. Voor kinderen én ouders of verzorgers is er na afloop een lekkere snack.

Dus kinderen: kom gezellig en neem zoveel mogelijk vriend(inn)en mee! Weet jij al wat je wilt gaan doen?

Informatie:

Wat? ‘Iedereen mag er-bij!’ – Kinder Bijbel Club

Wanneer? 17 mei – 10.30 – 12.00 uur (vanaf 10.00 uur inloop)

Waar? Midwolda, Hoofdweg 170 (Dorpshuis De Schakel)

Wie? Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd

Kosten? De activiteit wordt gesponsord en is voor deelnemers gratis

Meer informatie: Social media: @Geloof in Oldambt / tel.nr.: 06 – 54 93 85 08 (Bert)

Christa Noteboom